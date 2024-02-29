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Öte yandan, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de aynı nedenle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığının talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis , denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis etkili oluyor: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, bazı vapur seferleri iptal edildi

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