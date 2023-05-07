İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Erdoğan, "İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz.' derse, bu iş biter." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." diye konuştu.