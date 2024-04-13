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Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Çaykur Rizespor 'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

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