İSTANBUL - Çekmeköy İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde ibadethanelerin bakım ve temizliğini her yıl düzenli olarak gerçekleştiren Çekmeköy Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan cami ve cemevlerine yönelik bakım, temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor. İbadethanelerin içerisinde ki temizlik çalışmalarının yanı sıra ekipler avlu ve çevre ile tuvalet ve şadırvanların temizlik ve bakımları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte ilçede bulunan ibadethanelerin a’dan z’ye tüm eksikleri giderilirken hijenik ortamlar oluşturuluyor.

“Çekmeköylü hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu yılda Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. İbadethanelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz bu günler öncesinde ilçemizde bulunan tüm cami ve cemevlerimizde bakım ve temizlik çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı’nda temiz ve hijyenik bir şekilde ibadethanelerimizi cemaatlerimizin ibadetine sunacağız. Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin ve Çekmeköylü hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

HABER: METE YILMAZ