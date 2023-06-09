İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Taşdelen Cemal Güngör Parkı içerisinde yer alan amfi tiyatro alanında gerçekleştirilen Çevre Haftası etkinliklerinde, yüzlerce çocuk çevre sorunlarına dikkat çekmek ve geri dönüşüm önemini anlatmak için çeşitli etkinliklere imza attılar. Geri dönüşebilen atıklardan yaptıkları süs eşyaları, oyuncaklar ve çeşitli araç gereçleri sergileyen çocuklar, geri dönüşebilen atıklardan ürettikleri kıyafetlerle mini bir defile de yaptılar. Çöp poşetinden abiye, cips ambalajından havalı yelekler, gazete kağıtlarından ve plastik şişelerden etek ve astronot kıyafetleriyle renkli görüntülerin oluştuğu programa; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, MHP İlçe Başkanı Tahsin İnce, BBP İlçe Başkanı Murat Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Duyarlılığı bizler başlatacağız, çocuklar da bizden örnek alacak”

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Bugün güzel bir etkinlik var. Öncelikle etkinlikte emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımız bu etkinliğin bir sembolü ama burada daha çok duyarlı olması gereken bizleriz, büyükler. Anneler var, babalar var, siyasi partilerin temsilcileri var. Az evvel çok değerli ilçe başkanlarımızda söyledi, bu çevreye çok duyarlı olmamız lazım, sahip çıkmamamız lazım. Birkaç yıl evvel poşetler ilgili bir uygulama başladı. Öyle 25 kuruşlarla, binlerle, on binlerle, milyonlarla ifade edemeyecek kadar çevreye faydası olan bir çalışmaydı. Başta bu kanunu, bu uygulamayı yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, bakanlarımızdan rabbim razı olsun iyi ki böyle bir çalışmayı yapmışlar. Bu çocuklarımıza, evlatlarımıza gelecekte bir miras bırakmak istiyorsak hani çok istiyoruz dimi çocuklarımıza ev bırakalım, ev bırakalım işte maddi imkanlar bırakalım işte bunların hiçbir kıymeti yok siz çevreyi, doğayı kirletmişseniz, suları yok etmişseniz, ormanları yok etmişseniz bu dediğiniz malın hiçbir kıymeti kalmıyor. Çünkü yaşayacakları bir ortam, topluluk bulamayacaklar. Onun için sigarayı içip sokağa atan anne babalara sesleniyorum. O sigara izmariti doğa katliamdır. Bu parklarda yiyip içip atıklarını ağaç altlarına bırakan anneler babalar yetişkinlere sesleniyorum yazık ediyorsunuz bu doğaya bu çevreye. Asıl duyarlılığı bizler başlatacağız bu çocuklar da bizden örnek alacak“ dedi.

Bubble ve illüzyon show, Ben Çöp Değilim tiyatro gösterisinin yapıldığı programda; Çekmeköy Çoçuk Dergisi’nin sevilen karakterleri Bilge ile Kağan maskotları da çocukların heyecanına ortak oldu. Program öncesinde çocuklara tişört ve şapka hediye edildi.

HABER: METE YILMAZ