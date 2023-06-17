İSTANBUL- Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, Cem Adrian’ı sevenleriyle buluşturdu. İstanbul’un en büyük sahnesinde üçüncü kez konser veren Cem Adrian; Kül, Ben Seni Çok Sevdim gibi çok sevilen şarkıları ile Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım, Şebnem Ferah’ın Bu Aşk Fazla Sana ve Ayten Alpman’ın unutulmaz eseri Söyle Buldun Mu? şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında gerçekleşen konserde 6 bini aşkın müziksever sanatçıya eşlik etti, telefon ışıkları ile adeta görsel şov yaratıldı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ