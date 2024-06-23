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Dün İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda, 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil çarpışmış, ağır yaralanan İsmet Akcan, Ceyhan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Sivas'taki balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

Sivas'taki balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

Akcan'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan İsmet Akcan, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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