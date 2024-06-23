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Kastamonu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Hastanede tedavisi devam eden D.T'nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Ağır yaralanan D.T. ve T.U. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda B.Ç, T.U. ve D.T'yi bıçakladı.

Osmangazi Mahallesi Erol Sokağı'nda bulunan bir parkta T.U, D.T. ve B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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