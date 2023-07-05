Cezayir'de 69 yıl önce başlayan kurtuluş savaşında Fransız işgalcilere ilk merminin sıkıldığı yer olarak tarihe geçen doğudaki Batna kentinde sivil, askeri ve yerel yöneticilerin de katıldığı büyük halk gösterisi yapıldı.

Başkent Cezayir'de de bağımsızlığın 61. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin geleneksel kıyafetlerinin giyildiği bir festival düzenlendi. Geleneksel kadın kıyafetleri arasında öne çıkan "El-Hayik" özellikle kurtuluş savaşında Fransız güçlerinden kurtulmak için giyiliyordu.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla dün bir mesaj yayımladı.

Tebbun, daha fazla uyanık olmaları gerektiğini ifade ederek, çağdaş düşünce ve yönetim modellerine doğru dönüşüm için çalışmanın önemini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Said Şankariha da silahlı kuvvetlere hitaben yayımladığı mesajında, bağımsızlığı "pazarlık kabul etmeyen değerli bir emanet" olarak tanımladı.

Şankariha, bu emaneti korumanın da ancak samimi çalışma ve milli birlik ruhuyla mümkün olduğunu kaydetti.

Fransa’nın Cezayir işgali

Fransa’nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

AA