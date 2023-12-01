Ebeveyn şirket OpenAI, bir yıl dönümü öncesinde dramatik bir yönetim darbesi, CEO görevden alınması ve yönetici değişiklikleriyle içsel bir çalkantı yaşadı. Sam Altman, CEO olarak yeniden atanmış durumda.

2022'ye geri dönüldüğünde, teknoloji endüstrisi benzeri görülmemiş kitlesel işten çıkarmalar ve mali zorluklarla mücadele ediyordu. Ardından, 30 Kasım'da OpenAI adlı bir girişim, ChatGPT adlı deneysel bir sohbet botunu piyasaya sürdü. İki ay içinde, kullanıcı dostu olan bu generatif yapay zeka teknolojisi, tarihindeki en hızlı büyüyen tüketici uygulaması haline geldi ve Ocak ayında 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tahmin ediliyor. Bu başarı, yapay zeka alanında bir yarış başlattı, teknoloji sektörünü canlandırdı ve en iyi yapay zeka yetenekleri için bir rekabeti tetikledi.

Bir yıl sonra yapay zeka etrafındaki heyecan hala dorukta. Teknoloji devleri milyarlarca dolar yatırım yaparken, ülkeler gelecekteki yapay zeka hedefleri için gereken çipleri stokluyor ve generatif yapay zeka etrafındaki vaatler ve tehlikeler dünya genelinde yönetim kurulları ve sofra masalarında hala tartışılmakta.

ChatGPT'in kamuya açık sürümünün bir yıl sonrasında, yapay zeka etrafındaki bu coşku devam ediyor. Teknoloji devleri milyarlarca dolar yatırım yapıyor, ülkeler gelecekteki yapay zeka hedefleri için çipleri stokluyor ve generatif yapay zeka'nın vaatleri ve tehlikeleri dünya genelinde hala yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Bilgisayar Bilimi profesörü ve eski OpenAI araştırma yöneticisi Jeff Clune, ChatGPT'nin insanların hayatlarını küçük ve benzersiz yollarla kolaylaştırdığını belirtiyor. Örneğin, bir iş başvurusu için bir konuşulanın yardımı veya belirli diyet kısıtlamalarına sahip bir kişinin yemek planı oluşturması konusunda yardımcı olabilir. Ancak, Clune, aracın altındaki teknolojinin toplum üzerindeki tam etkisinin henüz doruğa ulaşmadığını vurguluyor.

Çeşitli sektörlerde ChatGPT'in uygulanması sorunlarla dolu olmamıştır. Eğitim, öğrenciler için bir kişisel öğretmen ve ödevlerin yazılması konusunda bir içerik oluşturucu olarak yapay zekanın çift rolüne nasıl en iyi şekilde uyum sağlayacağını çözmeye çalışıyor. Sanatçılar ve yaratıcılar, aracın yazılı formda içerik üretme yeteneği ve OpenAI'nin Dall-E gibi görüntü oluşturma araçları, çalışmalarının geçmişe çekilme potansiyelini ele almak zorundalar. Ayrıca, iş gücü piyasasına yapay zekanın uzun süredir öngörülen etkileri, hem teknoloji endüstrisi içinde hem de dışında ortaya çıkıyor.

Ağustos ayında yapılan bir çalışma, ChatGPT'in yayınlanmasının ardından sadece birkaç ay içinde çevrimiçi serbest çalışanlar için istihdam fırsatlarına ve kazançlara olumsuz bir etkisi olduğunu buldu. En yetenekli serbest çalışanlar üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu görülmüştür. Eylül ayında yayınlanan ayrı bir çalışma, bir danışmanlık firmasındaki yüksek vasıflı beyaz yakalı çalışanlara ChatGPT'nin en son sistemine erişim vermenin, çalışanların performansını %40 oranında artırabileceğini ortaya koydu.

Teknoloji dünyasının önde gelen figürleri, yapay zekanın üretkenliği artırma, hepimizin daha az çalışmasına yardımcı olma ve gelecekte yeni ve daha iyi işler yaratma potansiyeli konusunda geçen yıl boyunca şiirsel bir şekilde konuştular. Ancak teknolojide sıklıkla olduğu gibi, uzun vadeli etki endüstriler ve pazarlar arasında her zaman aynı olmaz. Bazı çalışanlar, yapay zekanın yükselişinin aslında işlerinde yeni baş ağrıları yumağına neden olduğunu anekdotlarla ifade ettiler. Ve iş yerinin dışında, çoğu insanın bu teknolojinin diğer istenmeyen sonuçlarından kaçınması imkansız oldu - geçen yıl interneti selleyen yapay zeka tarafından üretilen içerik seli gibi.

Bir bilgisayar klavyesi ve ChatGPT web sitesi, bu tür bir illüstrasyon fotoğrafında bir telefonda görülmektedir. 2 Ağustos 2023 tarihinde Krakow, Polonya'da çekilen bu fotoğrafta bir dizüstü bilgisayar klavyesi ve ChatGPT web sitesi, bir telefon ekranında görülmektedir.

Brown Üniversitesi'nde profesör olan Suresh Venkatasubramanian, bu noktada hala ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının ne için kullanılabileceğini ve sınırlamalarının neler olduğunu keşfetme aşamasında olduğumuzu söylüyor. Venkatasubramanian, "Bu, her zaman bir AI ya da herhangi yeni bir teknoloji parçasının geldiğinde bir eğilim olmuştur: 'İşte her şeyi çözecek cevap budur' şeklinde," diyor CNN'e.

"Bu tür şeylerin büyüklük anlamak için çok erken," diyor ve aynı zamanda yapay zeka endüstrisinin potansiyel olarak büyük dünya sorunlarını çözebilme iddialarının bazılarını "saçmalık" olarak niteliyor.

Ancak iyi ya da kötü, generatif yapay zeka şu anda bu noktada "ortadan kaybolmuyor", diyor Venkatasubramanian. "Ve bu konudaki zor iş, beklenti kaybolduktan sonra bile devam edecek."

Yeni bir dünya hayal etmek

Sertifikalı yapay zeka araçlarının toplum üzerinde en adil etkiyi nasıl sağlayabileceğini ve zenginle fakir arasındaki bölünmeyi kötüleştirmemesini sağlamak için neler yapılabileceğini hayal etmenin bir kısmı, sonunda yapılacak zor işleri içerecek.

Clune, "Yapay zeka tarafından şu anda insanlar tarafından yapılan birçok, çok fazla işi yapabilir," diyor. "Toplum bunun nasıl adapte olduğuna bağlı olarak bu iyi gidebilir ya da gerçekten kötü gidebilir."

"Şu anda geçiş zor olacak," diyor ve şimdi halkın politika yapıcılara ve endüstriye yaratıcı çözümler bulmaları konusunda baskı yapma zamanı. Bu, yapay zeka şirketlerini vergilendirmeyi ve bu fonları yeniden dağıtmayı veya evrensel temel gelir deneylerini artırmayı içerebilir, diyor Clune.

ChatGPT'in yapımcıları olan OpenAI, kamuoyuna "yapay genel zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamak" misyonunu açıklıyor. Ve yılın çoğunda, OpenAI yöneticileri dünya liderleri, düzenleyiciler ve halkla buluşmak, soruları yanıtlamak ve görünüşe göre bu hedefi teşvik etmek için küresel bir tur attılar.

Ancak Şükran Günü'nden önce patlak veren olaylar arasında yaşanan bir karışıklık var. Geçen hafta gerçekleşen beş günlük bir fırtına içinde, OpenAI, CEO Sam Altman'ın görevden alınmasını gördü ve aynı zamanda şirketin geçici olarak iki CEO atandı ve Altman'ın Microsoft'a katıldığını söylediği kısa bir dönem yaşandı.

OpenAI, Altman'ın ilk ayrılışının nedenlerini belirsiz bir şekilde açıkladı. Şirket, "iletişimlerinde tutarlı olmadığı sonucuna vardığını" belirten bir açıklama yaptı, ancak daha fazla ayrıntı sunmadı - hatta çalışanlar ayrılığına isyan etti ve topluca ayrılma tehdidinde bulundu. Olayları bilen kaynaklar, CEO'nun kovulmasında Altman'ın yapay zekayı daha agresif bir şekilde geliştirmeyi tercih etmesi ve yönetim kurulu üyeleri arasında daha dikkatli bir şekilde hareket etmek isteyenler arasında gerginlik olduğu bir faktör olduğunu söyledi. Ancak OpenAI ve Altman, gerçekte neler olduğunu henüz kamuoyuyla paylaşmadılar.

Altman'ın kovulmasından beş gün kadar kısa bir süre sonra - ki bu, OpenAI için geçici olarak iki CEO'nun atanması ve Altman'ın Microsoft'a katılacağını söylediği çok kısa bir dönemle belirlendi - şirket, onu CEO olarak geri getirdiğini ve yeni bir ilk yönetim kurulu oluşturulduğunu duyurdu.

Şirket, bu haberi Çarşamba günü, ChatGPT'in birinci yıldönümü öncesinde bir blog yazısında resmi olarak yaptı. "Gelecek hakkında hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım," diye yazdı Altman. "Belirsiz ve eşi benzeri görülmemiş bir durumda herkesin sıkı çalışmasına son derece minnettarım ve direncimizin ve ruhumuzun bizi endüstri içinde ayırt ettiğine inanıyorum. Misyonumuza ulaşma olasılığımız konusunda çok, çok iyi hissediyorum."

Tabii ki, çalkantı, örgüt kendisini bir arada tutamıyorsa OpenAI'nın yapay genel zekadan tüm insanlığa faydalanma misyonunu nasıl gerçekleştirebileceği konusunda taze sorular ortaya çıkarıyor.