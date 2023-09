İSTANBUL (AA)

Kılıçdaroğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak, Bakırköy Kapalı Pazar Alanı'nın açılışı dolayısıyla esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, esnafın sofrası zenginse milletin sofrasının zengin olduğunu, esnafın karnı doyuyorsa milletin karnının doyduğunu, esnaf hizmet ediyorsa milletin de memnun olduğunu belirterek, her zaman bereketi olan esnaf sofrasına davet edildiği için teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerde özellikle korunduğunu, çünkü esnaf kazandıkça herkesin kazandığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda da size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek bu da benim hayatımın en güzel günlerinden birisidir. Genel Başkanız ama sizden farklı bir yaşamımız yok. Ailemizle çoluk çocuğumuzla esnaf, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz. Çünkü şuna her zaman, her yerde inandım ve bunu da her yerde, her zaman savundum; herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Eğer insanların karnı doymazsa, insanlar geçimini yapamazsa, sağlıklı bir ortamda hizmet sunamazsa, ekmek kazanamazsa, geliri olmazsa o zaman bu güzel ülkeyi nasıl büyüteceğiz? Buraya bu hizmeti yapmamızın temel nedeni, bir; siz rahat edin, iki; Bakırköylüler rahat etsin, üç; Türkiye rahat etsin."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buranın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğuna değinerek, öte yandan trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte pazar alanında bir otoparkın da bulunduğunu dile getirdi.

Kapalı pazar alanının hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, benzerini diğer yerlerde de yapacaklarını, itiraz edene ise "Gidin Bakırköy'de görün, sonra gelin bizden talep edin" diyeceklerini söyledi.

Konuşmasının ardından esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, pazar alanının açılış kurdelesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekilerle birlikte kesti.

Buradan Bakırköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ne geçen Kılıçdaroğlu, merkez hakkında Kerimoğlu'ndan bilgi aldı, burada eğitim alan gençlerle sohbet etti.

Kahvehane saldırısında ölen Kan'ın ailesiyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos'ta Güngören'de kahvehaneye silahla ateş edilmesi sonrası çıkan çatışmada hayatını kaybeden Burak Kan'ın Okmeydanı'nda yaşayan ailesine de başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Buradan Fatih'e geçen Kılıçdaroğlu, bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Hatice Şimşek'i evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sohbet esnasında, eşini 2 yıl önce Kovid-19'dan kaybettiğini söyleyen Şimşek'e başsağlığı diledi.

Sabancı çiftine "geçmiş olsun" ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı da Şişli'de tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi de aldı.