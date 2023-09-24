Haber: Mert Osman Erman

Bir Metropolitan Polis memuru perşembe günü mahkemede göründü.

Met, birçok silahsız polisin suçlamaların "onlara nasıl etki ettiğinden endişeli" olduğunu söyledi. Diğer kuvvetlerden silahlı memurlar, bir yedekleme önlemi olarak görevlendirilmektedir.

Kuvvet, kendi memurlarının hala başkentteki silahlı polislerin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu ancak komşu kuvvetlerden sınırlı sayıda silahlı memur tarafından cumartesi akşamından itibaren desteklendiklerini söyledi.

Bir kaynak, 100'den fazla memurun silah taşıma izni olarak bilinen bir bileti teslim ettiğini öne sürdü.

Met'in yaptığı açıklamada, silahlı memurların, suçlamanın "onların en zorlu durumlarda verdikleri kararların nasıl değerlendirileceğine dair bir değişikliği işaret ettiğinden" endişeli oldukları belirtildi.

Bir sözcü, "Birçok memur, pozisyonlarını düşünürken silahlı görevlerden çekilmeyi kararlaştırdı. Bu sayı son 48 saat içinde arttı" dedi.

"Bu memurlarla devam eden görüşmelerde, onları desteklemek ve sahip oldukları samimi endişeleri tam olarak anlamak için."

Met, "önemli bir silah kapasitesine sahiptir ve Londra'daki topluluklarda ve Parlamento, diplomatik tesisler, havaalanları vb. dahil diğer yerlerde silahlı memurları görevlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bu açıklama, CPS'nin memura suçlama getirme kararının ardından Met Komiseri Sir Mark Rowley ve üst düzey memurların silahlı memurlarla toplantılar yapmasının ardından geldi.

Sir Mark, cuma günü birçok silahlı memurun "anlaşılır bir şekilde endişeli" olduğunu ve "böylesine ağır sorumlulukların potansiyel bedelini düşündüklerini" söyledi.

Bay Kaba, 5 Eylül 2022'de Streatham Hill'de bir polis aracı ve bir memurun ateş açmasıyla bir araba tarafından çevrildikten sonra başına tek bir kurşun yarası ile öldü.

Siren olmayan bir işaretsiz polis arabası tarafından takip ediliyordu ve sivil bir sokakta bloke edildi.

Bir silahlı memur, camdan bir el ateş etti ve Bay Kaba'yı vurdu.

Ölümü, özellikle Londra'nın siyah toplulukları arasında bir dizi protestoya neden oldu.

Daha sonra, Bay Kaba'nın sürdüğü Audi'nin, polis tarafından bir gün önce bir silah olayına bağlandığı ortaya çıktı.

Cinayetle suçlanan memur, mahkemede kimliği açıklanmadı ve NX121 olarak bilinmektedir. Şartlı serbest bırakıldı.