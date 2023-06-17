İSTANBUL- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Peace Ark gemisinin 15 yıllık görev süreci çerçevesinde yabancı ülkelere on misyon seferi gerçekleştirdiğini açıkladı.



Zhang, Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bu bağlamda, barış güvenliği operasyonlarına, gemi koruma harekâtına, insani destek müdahalelerine ve doğal afet durumlarında gerekli yardımlara aktif olarak katılmış olduğunu bildirdi ve ülkesinin dünya barışını inşa etmeyi, küresel kalkınmaya katkı yapmayı ve uluslararası düzeni muhafaza etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI