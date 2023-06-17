Trabzon

Şampiyona için 2 Haziran'da Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren Kadın Ümit Milli Judo Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Yasin Doğan, Portekiz'de gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılacaklarını belirterek, "İnşallah da güzel sonuçlar alacağız." dedi.

Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece kazanmış sporcuları olduğunu ifade eden Doğan, "Dünya Kupası'nda çok iyi sonuçlar alan 3 sporcumuz var. Yani madalya beklentimiz yüzde 50. Diğer sporcularımız da iyi ama Ümit Milli Takım'da ilk senesi olanlar var. Onlardan da güzel sonuç bekliyoruz." diye konuştu.

Doğan, Avrupa Şampiyonası'nın ardından Slovakya'da Gençlik Olimpiyatları'na, Hırvatistan'da ise Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını kaydederek, bu organizasyonlarda da derece hedeflediklerini aktardı.

"Hedefimiz hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk"

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 16 yaşındaki Sinem Oruç, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde 9 yıldır judo yaptığını, 63 kiloda mücadele ettiğini söyledi.

Ümit Milli Takım'da ikinci senesini doldurduğunu belirten Sinem Oruç, şunları kaydetti:

"Önceki seneyi Avrupa ve dünya şampiyonu olarak tamamladım. Bu sene de Teplice, Gori ve Göygöl'de düzenlenen kupalarda üç birinciliğim var. Önümüzde Avrupa Şampiyonası, temmuzda Gençlik Olimpiyatları, ağustosta da Dünya Şampiyonası var. Hedefim kazandığım unvanları buralarda korumak. Milli takım olarak geçtiğimiz Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuştuk. Bu seneki hedefimiz hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk."

Tuana Gülenay ise Ankara EGO Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu belirterek, "70 kiloda yarışıyorum. Geçtiğimiz sezon Türkiye'de ikinci, bu sezon ise Türkiye şampiyonu oldum. Bu sezon Avrupa'da düzenlenen üç kupada da birincilik elde ettim. Önümüzde Portekiz'deki şampiyona var, Allah izin verirse orada da şampiyonluğu hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Begümnaz Doğruyol da Sivas Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olarak 44 kiloda mücadele ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önceki Dünya Şampiyonası'nda finalde kaybedip ikinci olmuştum. Bunun dışında Avrupa derecelerim, Romanya'da birinciliğim ve Zagreb'de ikinciliğim var. Önümüzde üç turnuva var, Avrupa Şampiyonası, Gençlik Olimpiyatları ve Dünya Şampiyonası. Hedefimiz burada hem takım hem de bireysel olarak dereceler elde etmek. Geçen sene kaybettiğim finali bu sene kazanmayı hedefliyorum."

AA