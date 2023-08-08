Habe: Damla Oya Erman

Panda iskeleti, Batı Han Hanedanı'nın beşinci hükümdarı İmparator Wen'in mezarının karşısında bulundu.

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Çin'deki arkeologlar, 2000 yıl önce yaşamış bir Çin imparatorunun mezarında dev bir panda iskeleti bulduklarını açıkladı. Çin Güney Çin Sabah Postası'na göre, bu tür bir hayvanın tam iskeletinin uzmanlar tarafından antik bir gömü alanında ilk kez keşfedildi.

Hu Songmei, Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nden bir arkeolog olan, ekibinin İmparator Wen'in mezarının karşısında iskeleti bulduğunu söyledi. İmparator Wen, Batı Han Hanedanı'nın beşinci hükümdarıydı ve M.Ö. 157 yılına kadar hüküm sürdü. Gömü alanı, Çin'in eski imparatorluk başkenti olan Shaanxi eyaletinin Xian şehrine yakın bir yerde bulunuyor.

2021 yılı sonlarında, arkeologlar Wen'in mezarının yakınında bir kraliyet bahçesinin köşelerinde 20 çukurda kaplan, tapir, bizon, yak, takin ve diğer hayvanların kalıntılarını ortaya çıkardı. Ancak bu iskeletlerden birinin dev bir panda olduğunu, Hu'nun ekibinin ancak son zamanlarda DNA testi yaparak belirlediği belirtiliyor.

Hu, panda iskeletinin muhtemelen Qinling alt türüne ait olduğunu söyledi. Bu alt tür, daha büyük ve yuvarlak yüzlere sahip olup daha yaygın olan Sichuan dev panda türünden farklıdır.

Hu, Batı Çin Metropolü Günlüğü'ne göre, Xian yakınlarında bir panda görünümü, bölgenin bugünkü durumundan birkaç derece daha sıcak olduğunu ve burada bambu yetişmesine izin verdiğini gösterebileceğini söyledi.

Ancak, "Hayvanın güneyden bir hediye olarak gönderilmiş olma ihtimali de vardır" dedi.

Hu, 1975 yılında arkeologların İmparator Wen'in annesi, İmparatoriçe Dulkadir Bo'nun mezarında bir pandanın kafatasını bulduğunu ve ancak gövdesinin eksik olduğunu ekledi.

Hu ayrıca Wen'in mezarındaki tapirin vücudu, hayvanın uzun süredir Çin'de soyu tükenmiş olmasının dikkate değer bir bulgu olduğunu belirtti. Tapirler hakkında yapılan eski kayıtlar bazen pandalara işaret ettiği düşünülür.

Hu, tapir kalıntılarının keşfinin, her iki türün de antik çağlarda Çin'de var olabileceğini gösterdiğine inanıyor. Malay tapiri Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler listesine alınırken, dev panda hassas olarak sınıflandırılıyor.