İSTANBUL- Çin Kültür Merkezi Genel Müdürü Mustafa Karslı bir konuşma gerçekleştirdi. Karslı, konuşmasında Türk Çin Kültür Derneği ve Ligarba Group hakkında tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi. Karslı ayrıca, öğrencilere Çince’nin kariyerlerine katkıları hakkında bilgiler verdi.

Programın sunuculuğunu Çin Kültür Merkezi’nin Çinli öğretmenlerinden Zhou Ya Shan ile öğrencilerinden Zeliha Nur Emektar gerçekleştirdi. Programda Çin Kültür Merkezi ve Şehit Mehmet Güder A.İ.H.L öğrencilerden Taha Özdemir Çince bir konuşma yaptı. Programda sertifika hak eden öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi.

Sertifika töreninde ayrıca, Çin Kültür Merkezi’nin Çinli öğretmenlerine başarılı çalışmalarından dolayı hediyeler verildi. Kurumun Çin’de Eğitim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Elif Pervane ile Çince Eğitimler Direktörü Gülümser Yılmaz ve Sosyal Medya Sorumlusu Eda Kurnaz’a Genel Müdür Mustafa Karslı tarafından hediyeler verildi.

HABER: METE YILMAZ