Haber: Mert Osman Erman

Çin Halk Bankası (PBOC), bir yıl vadeli kredi prime oranını %3,55'ten %3,45'e düşürdü.

Ülkenin Kovid sonrası toparlanması, bir mülk krizi, düşen ihracat ve zayıf tüketici harcamaları tarafından etkilenmiştir.

Buna karşılık, diğer büyük ekonomiler yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz oranlarını artırdı.

PBOC, en son haziranda, Çin'in ev halkının ve işletmelerinin çoğunun kredi aldığı bir yıl vadeli oranını düşürmüştü.

Jun Bei Liu, Tribeca Yatırım Ortakları'ndan, bu hareketin büyük bir etkisi olmayacağını ancak Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma taahhüdünü gösterdiğini söyledi. "Güveni artırmak ve buna bağlı olarak tüketimi ve büyümeyi artırmak için daha büyük bir teşvik paketine ihtiyacımız olacak. Olmadan, ekonomi deflasyona dönme riskiyle karşı karşıya ve bu canlandırmak daha zor olacaktır," dedi.

Ekonomistler, ülkenin ipoteklerinin bağlandığı beş yıl vadeli kredi prime oranını da düşüreceğini bekliyordu. Ancak oran, %4,2 olarak değişmedi.

Geçen hafta sürpriz bir şekilde kısa ve orta vadeli faiz oranları da düşürüldü.

"Faiz indirimleri, hükümet harcamalarıyla birlikte duyurulabilir, ayrıca mülk piyasasına yardımcı olmak için hedeflenmiş önlemler alınabilir," Fidelity International yatırım direktörü Catherine Yeung dedi.

Pekin güveni yeniden tesis etmeye çalışırken, yetkililer politikaların uzun vadeli etkilerini de göz önünde bulunduracaktır, ekledi.

Çin ekonomisi, dünyanın büyük bir kısmının kapanmasına neden olan pandeminin ardından birkaç büyük sorunla mücadele etmekte zorlanıyor.

Geçen hafta, kriz içindeki gayrimenkul devi Evergrande'nin ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunmasıyla ülkenin mülk piyasasındaki ciddi sorunlar vurgulandı.

Ağır borçlu şirket hala kreditörlerle milyarlarca dolarlık bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Bu ayın başlarında ülkenin en büyük diğer bir gayrimenkul geliştiricisi olan Country Garden, yılın ilk altı ayında 7,6 milyar dolarlık bir zarar yaşayabileceğini bildirdi.

Aynı haftada resmi veriler, Çin'in iki yılı aşkın bir süredir ilk defa deflasyona girdiğini gösterdi.

Bu, resmi tüketici fiyat endeksinin, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 düşerek geçen ay düşmesiyle oldu.

Bu arada, resmi verilere göre Çin'in temmuz ayında ithalat ve ihracatı ciddi şekilde düştü ve zayıf küresel talep ülkenin toparlanma olasılıklarını tehdit etti.

Pekin ayrıca genç işsizlik rakamlarını da yayınlamayı bıraktı, bunlar bazıları için ülkenin yavaşlamasının önemli bir göstergesi olarak görülüyordu.

Haziran ayında, Çin'in kentsel bölgelerdeki 16 ila 24 yaş arası genç işsizlik oranı rekor seviyede olan %20'nin üzerine çıktı.