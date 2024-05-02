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Guangdong eyaletinin bazı bölgelerinde son iki haftada rekor seviyede yağış kaydedilmişti. Meycou iline bağlı bazı köylerde nisan başında seller meydana gelmişti.

Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolarda otoyolun çöken kısmında yığılan araçların enkazından duman çıktığı görülmüştü.

Görgü tanıkları, saat 02.00 sularında otoyolun bir şeridinin büyük gürültüyle çöktüğünü ve yolda seyreden araçların açılan boşluğa yuvarlandığını aktarmıştı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, otoyol un toprak kayması sonucu çökme siyle açılan boşluğa 23 aracın düştüğü belirtildi.

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