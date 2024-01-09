Haber: Mert Osman Erman

Çin'in bir uyduyu kritik bir cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerinden günler önce güney hava sahası üzerinden uçurmasının ardından Tayvan, adanın genelinde hava saldırısı alarmı ilan etti.

Tayvan'ın kendi kendini yöneten 23 milyonluk adası, Çin'in kendi toprakları olarak iddia ettiği ve oy kullanmaya müdahale etmekle suçlandığı Çin ile ABD arasındaki üstünlük mücadelesinin ana noktalarından biridir. Analistlere göre seçimler, Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerin seyrini şekillendirecek.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 15:03'te fırlatıldığını söyledi. Hemen hemen aynı zamanda alarm verildi ve Çin'in CCTV'si, "Einstein Probe" adlı bir uyduyun "tam başarıyla" fırlatıldığını duyurdu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Reuters haber ajansına göre, seçime bu kadar yakın bir süre zarfında Tayvan hava sahasının üzerinden bir uydu fırlatılmasının "gri bölge" bir faaliyet olduğunu söyledi.

Wu, bir roketin "açıkça gökyüzümüzde uçtuğu" bir durumda, "bazı tüplerinin veya enkazının bu bölgeye düşeceği" söyledi ve bunun nedeninin ulusal alarm merkezinin bu tür bir uyarıyı yayınlaması olduğunu belirtti. Daha önce böyle bir durum yaşandığını ifade etti.

Tayvan, savunma bakanlığının uyduyun roketin Tayvan hava sahasını geçişini izlediğini ve duruma "uygun bir şekilde uyarı ve tepki vereceğini" söyledi. Uydu Tayvan'ın hava sahasını geçerken yüksek irtifadaydı, bakanlık belirtti.

Tayvan medyasına göre, bu hükümetin bu tür bir adanın genel bir alarmını flaşlaması ilk kez yaşanıyor.

Tayvan'ın ana muhalefet partisi Kuomintang'ın (KMT) başkanı Eric Chu, özellikle alarmın İngilizce sürümünde "füze" terimini kullanarak, Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) hükümetini korkutma politikası uygulamakla suçladı. Alarmda şu ifade yer aldı: "[Hava saldırısı alarmı] Tayvan hava sahasını füze uçuşu, dikkatli olun."

Chu, "Bu, bir uyduyu fırlatmanın böyle bir alarmı tetikleyebileceğini ilk kez duyduğum zaman. Herkes muhtemelen bir füze olduğunu düşündü, ancak bir uydu olduğu ortaya çıktı... Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı, böyle bir alarmı yayınlayarak halkı yanıltmaya çalışıyor." dedi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, cep telefonlarına gönderilen mesajda füzeden yanlış bir şekilde bahsettiği için özür diledi.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre Einstein Probe, ajans, Çin Bilimler Akademisi ve Max Planck Uzaydan Fizik Enstitüsü arasındaki bir ortaklıktır.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansına göre, uydu, "cosmos'un şaşırtıcı ve az bilinen yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan, havai fişeklerin parlamasına benzer gizemli geçici olayları gözlemleyecek."

Aralık ayında, Tayvan medyası, Çin taşıyıcı roketlerinin adanın üzerinden geçtiğini de bildirmişti. 10 Aralık'ta yayınlanan bir Focus Taiwan raporu, Xichang'dan fırlatılan bir taşıyıcı roketin adanın güneybatısından dış uzaya geçtiğini belirtti.