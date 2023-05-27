İSTANBUL- Aşkın markası Cornetto, yazı müjdelediği şarkısının klibini müzik severlerle buluşturdu. Cornetto’nun yeni lezzeti Aşk Yıldızı için Güneş, 7’den 70’e herkesin diline pelesenk olan “Haydi Gel Benimle Ol” parçasını yeniden düzenledi ve yorumladı.

Aşk Yıldızı’nın göklerden gönderdiği mesajları ve Cornetto’nun aşıkları cesaretlendirmek için ilk adımı atma mottosunu kült şarkının sözlerine ekleyen Güneş, şarkının yeni versiyonu için heyecanını ''Sözleri Aysel Gürel, bestesi Onno Tunç’a ait, Sezen Aksu tarafından yorumlanmış "Haydi Gel Benimle Ol" gibi ikonik bir esere kendi yorumum ve sözlerimle tekrar hayat vermek heyecan verici. Farklı jenerasyonlar arasında köprü olan bu şarkıyla böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Dinleyicinin tepkisini merak ve heyecanla bekliyorum.” diyerek dile getirdi.

Klipte Güneş’in şarkısına, son dönemlerin gözde dizi çifti Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran’ın başarılı oyunculukları eşlik ediyor. Ünlü oyuncular ilk adımı atmaları için aşıkları cesaretlendiriyor. Yıldızlardan gelen bir mesaj ile başlayan aşk hikayesini anlatan klip, festival alanında iki yıldızın birbirlerinin çekimine kapılmasıyla devam ediyor. Sürekli yolları kesişen ikili, ilk adımın atılmasıyla keyifli dakikalar yaşamaya başlıyor.

HABER: METE YILMAZ