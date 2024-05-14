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Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Kar yağışıyla birlikte Oğuzlar'ın Uluçayır, Topçam, Gökçukur, Dedavan mevkileri, Mecitözü'nde Kırklar Dağı, Kargı'nın Çal köyü ve çevresi, Bayat'ın Ahacık ve Nazpınar köyleri, Osmancık'ın Danişment köyü ve çevreleri karla kaplandı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Oğuzlar, Mecitözü, Bayat, Osmancık ve Kar gı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

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