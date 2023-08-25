Haber: Mert Osman Erman

Yürütücü yapımcı Suzanne Mackie, Edinburgh TV Festivali'nde şunları söyledi: "Dizi büyük ve gürültülü olabilir, ama biz değiliz. Düşünen ve duyarlı insanlarız."

Netflix'in popüler dizisi daha önce tarihsel doğruluğa yaklaşımı nedeniyle eleştirilmişti. Altıncı sezonunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelmesi bekleniyor.

Dizi, Prenses Diana'nın ölümünün ardından Kraliyet Ailesi'nin hikayesini anlatarak altıncı sezonunda sona erecek. Prenses Diana, 1997 yılında 36 yaşında Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

"Bu konuda çok ama çok dikkatli, uzun bir, uzun bir, uzun bir konuşma yapıldı - ve umarım, sonuçta izleyici değerlendirecek, ama sanırım bunun dikkatli, düşünceli bir şekilde yeniden oluşturulduğunu düşünüyorum," dedi Mackie.

Diana, son iki sezonda Elizabeth Debicki tarafından canlandırılıyor, ki o "olağanüstü bir aktris," dedi Mackie.

"O kadar düşünceli, saygılı ve Diana'yı seviyordu. Dolayısıyla hepsinden büyük saygı vardı. Umarım bunu gördüğünüzde belli olur," dedi.

Prenses Diana rolü daha önce Emma Corrin tarafından oynanmıştı. Başka bir Crown yürütücü yapımcısı Andy Harries, geçen Kraliçenin ölümünün diziyi herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği sorulduğunda şunları söyledi.

"Kesinlikle Hepsi üzerinde etkisi oldu ve [yazar Peter Morgan] özellikle. Temelde değişmedi ama bir anlamda değişti ve gördüğünüzde ne demek istediğimi düşünüyorum."

Mackie, Morgan'ın ona dizinin Kraliçe'ye bir "aşk mektubu" olduğunu söylediğini ifade etti.

The Crown, 2016'da başlatıldı ve altıncı sezonu bu yılın ilerleyen dönemlerinde Netflix'te yayınlandığında sona erecek.