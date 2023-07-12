VİLNİUS AA- LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde heyetlerin de katıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını belirtti

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını kaydeden von der Leyen, İsveç'in NATO'ya katılımının ilerletilmesi için Türkiye'nin uzlaşıya varmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Von der Leyen, "Ayrıca Ukrayna'ya devam eden destekleri, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarını, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin kapsamını ele aldık." ifadesini kullandı.