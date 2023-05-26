İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçime iki gün kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sona geldiklerini, çoğunun gittiğini azının kaldığını söyledi.

Kendisine, "Bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu değil, rehavet." sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Kendi rekorlarımızı daha da yükseltmenin çabası içinde olduk. Karşımızda da vizyon sahibi, yenilikçi, bizimle eser ve hizmette yarışacak bugüne kadar ne yazık ki bir muhalefet bulamadık. Ve Türkiye'nin, Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği de zaten bu. Yani üretemeyen, eser ortaya koyamayan muhalefetle yarışmak. Bugün Kılıçdaroğlu'nun televizyonda bir açıklaması vesairesi oldu ve bu açıklamada da ne yazık ki hala bizi televizyonlara filan davet ediyor. Ya televizyona davet ediyorsun da televizyonda benimle neyi konuşacaksın? Ortaya koyduğun herhangi bir eserin yok. Bunun yanında bir vizyonun yok. Yani seninle ben Okmeydanı SSK Hastanesi'ni mi konuşacağım? Bütün bunlarla beraber öyle bir noktaya geldin ki artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirebilmek için, Kandil'in parlamentodaki uzantılarıyla geçip bu seçim sürecinde onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün. Ve bütün bunların yanında bir de maalesef yüzde 1 bile oy potansiyeline sahip olmayanlara gittin 40 kadar milletvekilliği verdin. Bunları mı konuşacağım seninle? Tabii bir de iftiraları filan var. Yani bu iftiraları filan da sizlerle konuşmayı arzu ederim. Bugün iş dünyasıyla yaptığım toplantıda bunların üzerinde ısrarla durdum."

"5 puan önde bitirişin bir rehavete, zafer sarhoşluğuna vesile olmaması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavet gözlemliyor musunuz?" sorusunu, "Şimdi herhangi bir rehavet şu anda olmasa dahi benim bir siyasetçi olarak tedbirimi almam lazım, uyarmam lazım. Teşkilatımı bu noktada uyaracağım ki onlar da herhangi bir rehavete veya zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Çünkü birinci turu 5 puan önde bitirdik. Ama bu 5 puan önde bitirişin bir rehavete, zafer sarhoşluğuna vesile olmaması lazım." diyerek yanıtladı.

Erdoğan, 1 oyun bile çok önemli olduğunu ve 50+1'deki 1'in 1 oy olduğunu, her şeyi değiştirebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mesela Hatay'da konteynerlerin olduğu yerde hazırlık yapılmıştı ve yaklaşık 40-50 bin kişi orada vardı. Oradan Sivas'a geçtik. Sivas bambaşkaydı. Yani caddeleri söylemiyorum. Meydan, aldığım resmi rakamla 100 bin kişiydi. Muhteşemdi. Gidememiştim. İşte bu Ankara-Sivas hızlı tren olayının da açılışının yapıldığı ve Fuat Bey'in benim adıma katıldığı o açılıştı. Tabii buranın da yine bir enteresan yanı var. Biliyorsunuz şu anda altılı masanın, yedili masa etrafındakilerden bir tanesi de malum oralı. 'Buraya mesela geldi mi?' diyorum. 'Gelmedi, hangi yüzle gelecek?' diyorlar. Zaten o Madımak olayının olduğu dönemde oranın belediye başkanıydı. Ve o zamanlar CHP'nin Temel Bey'le ilgili söylediklerini şöyle hatırlayın. Yani idamına varıncaya kadar böyle talepleri vardı. Ama öyle veya böyle şunu söylemem gerekiyor. O gün Sivas, acaba niçin böyle bir katılım yaptı? Şimdi 3 milletvekili bizde, 1 de MHP'de, 4 milletvekiliyle şu anda Cumhur İttifakı olarak Sivas'tayız. Önemli bir şey. CHP'nin de 1 milletvekili var. O heyecan, o coşku anlatılır gibi değil. Ve şimdi yani Ankara-Sivas iki saat. Bu hale geldi. Hızlı tren ve konfor yüksek."

Sivas ile İstanbul'un arasının 6 saat olduğunu aktaran Erdoğan, trenin bir ay ücretsiz olması nedeniyle cazibenin arttığını, bu cazibenin bundan sonraki süreci de teşvik edeceğini vurguladı.

"Bu millet herhalde durup dururken seni reddetmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta kendisini destekleyenlerin motivasyonun ne olması gerektiğine ilişkin soruyu, "Yani benim düşüncem, şu olmalı: Bir defa güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu. Tabii bir de her zaman söylediğim eser ve hizmet anlayışı. Şimdi referans olarak baktığımızda, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktada herhangi bir referansı var mı? Yok.'' şeklinde yanıtladı.

''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarda bulunmadığı için herhangi bir referans gösteremediğine'' ilişkin söylemlerin hatırlatılması üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

''Ama sen şimdi iktidara gelemiyorsan bunun bir nedeni var. Adama sorarlar, sende 10 tane büyükşehir belediye başkanlığı var, 11 tane büyükşehir belediye başkanlığı var. Bu belediyelerde acaba siz eser, hizmet olarak ortaya ne koydunuz? İstanbul sizde, Ankara sizde, İzmir sizde. 15 kez seçime girdin, hepsini kaybettin. Niye kaybediyorsun? Bu millet herhalde durup dururken seni reddetmiyor. Bütün bu diğer eserlerine bakıyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir deyip geçmeyin. Şimdi bu kadar önemli şehirler sizde, siz burada ortaya eser koyamazsanız bu millet size merkezi yönetimde oy verir mi? Vermez."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman partisinin merkezi yönetimde iktidar olmadığını anımsatan Erdoğan, "İstanbul'da ortaya koyduğumuz o eserler, aynı şekilde Melih Bey'in Ankara'da ortaya koyduğu eserler bizi nereye taşıdı? Yüzde 22'ye filan taşıdı merkezi yönetimde. Demek ki siz eğer yerel yönetimde ortaya bir performans koyarsanız, böyle bir referansınız olursa, bu referans üzerinden millet de 'Yerel yönetimde bu başarıyı gösterdiklerine göre merkezi yönetimde de bu başarıyı ortaya koyarlar.' der." diye konuştu.

"AK Parti seçim beyannamesi Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasıdır"

"28 Mayıs günü oy vermek için vatandaşa 'Hizmete bakacaksınız.' diyorsunuz, 'güçlü Türkiye imajı' diyorsunuz, bir de 'Hizmet' diyorsunuz." değerlendirmesi üzerine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamesini göstererek bunun Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olduğunu, bu yol haritasını hayata geçireceklerini söyledi.

Erdoğan, artık yeni yeni bazı adımlar atmaları gerektiğini belirterek "Hiçbir zaman eğitimi bir kenara koyamayız. Sağlığı bir kenara koyamayız. Ulaşımı, enerjiyi, tarımı bunları bir kenara koyamayız. Ama hepsinden öte bir terörle mücadele anlayışımız var. Bu terörle mücadeleyi bir defa bir kenara koyamayız. Şunu da çok açık net söyleyeyim. Terör örgütleriyle olan mücadelemizde biz çok çok iyi bir konuma geldik." dedi.

Eskiden Diyarbakır'da akşam sokağa çıkılamadığını söyleyen Erdoğan ancak şimdi bu kentte akşam gençlerin beraber kafeteryalarda, restoranlarda rahat rahat gezebildiğini, oturup kalkabildiğini dile getirdi.

Erdoğan, buralara durup dururken gelinmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu terörle olan mücadelenin neticesinde geldi. Çok daha önemlisi, bu bölgelere yatırım olmuyordu. Şimdi bu bölgelere yatırım başladı. Bu yatırım nereden başladı? Terör korkusu yatırımcıdan bir kenara çekilince, yatırımcı da 'Benim için artık sağlıklı bir zemin oluştu. Ben şimdi burada gider yatırımımı yapabilirim.' diyor. Bu süreç başladı. Onun için de tabii terör örgütlerinin defalarca destek aldığı aday vardı. Diğer tarafta 21 yıldır Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıyan ehil kadrolar var. Şimdi 21 yıllık kazanımlara bakarak ben inanıyorum ki bölge insanları da buralarda yatırımlara girecektir."

Savunma sanayinde de Akıncı'ya, Kızılelma'ya, Togg'a bakılacağını aktaran Erdoğan vatandaşların bütün bunlara bakarak adımlarını atacağını dile getirdi.

Bu saydıklarının aslında bir millileşme olduğu, insanların da bunları gurur kaynağı olarak gördüğü belirten Erdoğan, "Şimdi işte diyorlar artış orada var. O işte buradan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz kazandığımızda bir defa bu ülkede kimse kaybetmeyecek"

"Biz kazanırsak hiç kimse kaybetmeyecek." sözleri hatırlatılan Erdoğan, kimleri kastettiğinin sorulması üzerine, bu sözlerle tüm milleti kastettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri kazandığında bu ülkede kimsenin kaybetmeyeceğini vurgulayarak "Çünkü herkes rahat bir şekilde yatırımsa yatırımını yapacak, istihdamsa istihdamını sağlayacak. Yani bizde 'Turizmciler asla yatırım yapamaz.' diye bir şey yok. Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimiz olmuştur." diye konuştu.

Turizmde hedefi 100 milyar dolar olarak koyduklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Sağ olsun Mehmet Bey, başarılı bir bakan arkadaşım olarak hakikaten çok ciddi performans ortaya koydu. Sektörün de içinde olması hasebiyle, sektörde ciddi sıçramalar oldu. Kovid'ler, bütün bunlara rağmen, biz onlarla beraber bu yolu yürüdük ve şu ana geldik. Seçim dönemi tabii ayrı, icraat dönemi ayrı ancak siyasetin doğasında rekabet var ve bu olmalıdır. Biz bu rekabeti de ne yaptık? Her alanda teşvik ettik. Şimdi tabii bunu siz teşvik edince, buna yönelik bazı teşvik primlerini de siz onların önüne koyarsanız, o zaman tabii yarış başlar. Bu yarış bize Türkiye'de ciddi manada her alanda adımlar atılmasını getirdi."

"Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Siz kazanmazsanız, öyle bir olasılık olursa, o zaman kimler kaybedecek?" sorusuna da "Şimdi varsın birileri gerilimle, kutuplaştırmayla, yani siyaset dilini zehirlemek suretiyle yol almaya çalışsın. O bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. Bu bizim aynı zamanda kültürümüzden de gelen bir anlayış. Buradan taviz veremeyiz. Bunun için de Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak." yanıtını verdi.

"Oy vermeyen de mi kazanacak?" sorusuna karşılık Erdoğan şöyle konuştu:

"Veren, vermeyen... Yani biz burada kalkıp da sandıkta sen bana oy verdin mi, vermedin mi, yani bunu ayrıştıracak halim yok. Bunları tefrik edecek halimiz de yok. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak. Şimdi burada sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak. Bu da çok açık. Londra tefecileri kazanacak. Kendisi de söylüyor bunu zaten. Ben söylemiyorum. Amerikalı şirketler kazanacak. Bu noktada da birlik ve dirliğimize kastedenlere diyorum ki fırsat vermememiz lazım. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz değil mi? Alman dergilerinden, Fransız, İngiliz bütün bu dergiler... Bunların Erdoğan'la ne işi var? Onlara sormak lazım 'Sen kaç kere Erdoğan'la bir araya geldin?' Erdoğan'ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için bundan dolayı da tabii Erdoğan'ın kaybetmesi lazım. Bunu kimler diyor aynı zamanda? Terör örgütleri diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar, aynı yerden ayar veriyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin onlara gereken dersi ve cevabı pazar günü vereceğini dile getirdi.

"Halen topluma umut vermek yerine negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar"

Erdoğan, seçimlerde hayal kırıklığına uğraması muhtemel seçmenlere ne mesaj vermek istediğinin sorulması üzerine milletin her bir ferdinin siyasi tercihi ne olursa olsun kendisi için kıymetli olduğunu söyledi.

Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıl, bunun öncesinde de İstanbul gibi bir şehirde belediye başkanı olarak halkla her zaman iç içe olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu:

"Tabii muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımın morallerini de biz bozmadık, bozmayız da. Böyle bir derdimiz yok. Bu kardeşlerimize hayal kırıklığı yaşatanlar sadece ve sadece gönül verdikleri partinin yöneticileridir. Ne diyorlar? 'Cehennemin kapısı', 'Dipsiz karanlık', 'Ceberut', 'Yıkacağız', 'İzin vermeyeceğiz', 'Kapatacağız'. Bu kelimeleri her gün kullanan birinin psikolojisinin iyi olması mümkün değil. Bunu şimdiye kadar tüm seçimlerde yaptılar. Şimdi de yapıyorlar. Bırakın millet yani dürüst davranmayı sizden öğrenmesin. Benim milletim zaten dürüsttür. Nerede, ne zaman, nasıl oy vereceğini de gayet iyi bilir. Bunlar maalesef toksik ilişkiler kurdular. Tabii bu ilişkiler ne yazık ki işi buralara getirdi, getiriyor. Halen topluma umut vermek, umut açıklamak, ufuk çizmek yerine negatif bir siyasi söylem kullanıyorlar. Biz bundan kaçıyoruz. Arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Sakın. Biz pozitif yaklaşım içinde olacağız. Bunların yaptığını aynı dille biz yapmamalıyız ve yapmayacağız."

"Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz"

"Kadınların son seçimi" şeklinde atılan manşet hatırlatılan Erdoğan, "Kadınla ilgili herhangi bir toplumsal değişiklik ya da yaşamla ilgili bir müdahale söz konusu olacak mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Bu manşetleri yazılı veya görsel hangileri attı bilmiyorum. Ancak ben şunu biliyorum. Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran en önemli parti AK Parti'dir. Bugüne kadar artırdık. Son seçimlerde, yani şu andakini söylemiyorum, bizim parlamentoda 17 bayan milletvekilimiz vardı. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. Bakın en genç bayan milletvekilleri bizim."

Erdoğan, şu an en genç kadın milletvekillerinin 24 yaşında ve 2 fakülte mezunu olduğunu belirterek "Teşkilatın kendi kademelerinden gelmiş bir kızımız. En genç olanlar içerisinde de bunlar şu anda parlamentoda gençlerin adeta temsilcisi konumunda olacaklar. Şimdi biz bunları yaparken bir şeyi hep özümsedik. Neydi o? Bir defa kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Niye? Bizim inancımız, bizim değerler sistemimiz içerisinde kesinlikle yasaklanmıştır. Yani kadına şiddeti ne tavsiye edebilirsiniz ne de onun yanında yer alabilirsiniz. Böyle düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'nin içerisinde de kesinlikle mümkün değildir." dedi.

"Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık"

Parlamentodaki kadın sayısını da hep artırmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Çünkü kadınlarımız şu anda bu toplumun yarısı. Yarısı olduğuna göre kadınlarımızın da parlamentoda temsil noktasında bir yerinin olması gerekiyor. Bu ülkede kadınlarımızın ve her bir vatandaşımızın özgür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağlayacak adımları zaten biz attık. Ama bu adımların karşısında her zaman biz CHP'yi bulduk. CHP'nin engelleme girişimleriyle mücadele ede ede bugünlere geldik. Biz neyi başardıysak CHP'ye rağmen başardık." diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin kadınlarla ilgili söylemlerinde samimi olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Hemen parlamentodaki yapılarına bakacaksınız. Hatırlayın, biz başörtüsüne özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde, Kılıçdaroğlu bunun iptali için hemen Anayasa Mahkemesine koştu. Ama şimdi onları inkar ediyor. Çünkü yalandan özgürlükçü pozları kesen Kılıçdaroğlu'nun cemaziyelevvelini biz biliriz. Onu da geçiyorum. Yardımcısı konumunda olan bayan, biliyorsunuz üniversite kapılarında özellikle kızlarımızın başörtüleriyle ilgili olarak, üniversiteye girerken başörtülerini çıkarıp o şekilde alıyorlardı. O odalara da o zamanlar adını da koymuşlardı, ikna odaları. Nur Serter... Şu anda kalkıyor Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz hiçbir zaman işte başörtüsü...' Yahu işte bu senin yanında idi. Bu ikna odalarının müseccel kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti. Ağlaya ağlaya neler çektiler neler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kızlarının da imam hatipli olmalarına rağmen aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade ederek "Kızlarımdan bir tanesini bir arkadaşımın müdür olduğu okula yine bir imam hatip okulu, oraya göndermek suretiyle kızımın orada imam hatipi bitirmesini sağladım. Bana Batılı başbakanlar derdi ya o zaman 'Ya ciddi mi diyorsun?' Nasıl tuhaf bir şeydir." şeklinde konuştu.

"Kadınları toplumun her alanında destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde TRT'de yapılan bir röportajda kadınların sokağa artık çıkamayacağı şeklinde söylemlerin olduğu, bazı kesimlerin bugün de buna benzer ifadeleri kullandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bunlar aynı zihniyet. Yapacaksa Başbakanlığında niye yapmadı? Cumhurbaşkanlığında niye yapmadı? Hep bunlar aynı şeyler, aynı tekerlemeler. Bir de şu var yani bunca insanlar, bu kızlar, mezun oluyorlar ve bunların birçoğu kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu. Şimdi biz tabii bütün kapıları açtık. Ne oldu? Hakim var, savcısı var. Bütün başörtülülerden bahsediyorum. Yani hepsinin önü açıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kadına şiddetin adeta yok olma noktasına geldiği dönemin kendi dönemleri olduğuna dikkati çekerek, "Yapamazlar. Yani biz ümüğünü sıkarız. Hiç bu işin şakası yok. 1994'te belediye başkanı olduğumdan beri ya otobüslerde, trenlerde, her yerde hatta şunu bile söylediler, 'Başı açık olanları trenden atacaklar' dediler. Pendik-Tuzla o bölgede birisi düştü. Dediler ki 'Bak dedik ya atacaklar, işte attılar' bunları hep yaşadık." diye konuştu.

Kendisinin Türk kadınının ferasetine, merhametine, liyakatine, gayretine güvendiğini anlatan Erdoğan, kadınları toplumun her alanında desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

"Bakın işçisinden eğitimcisine, girişimcisinden ev hanımına, hiçbir kadın 21 yılda herhangi bir hakkını kaybetmediği gibi daha nice yeni haklara kavuşmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde kadınların şu anda fersah fersah kademe katettiklerine vurgu yaptı.

Erdoğan, kadınlarda eğitim düzeyini yüzde 88 seviyesine getirdiklerini belirterek, "Nasıl geldiler buraya? Çünkü teşvik ettik, önlerini açtık eğitimde. Çünkü, en çok önemsediğimiz alan o. Eğitimi biz başarırsak, eğitimde bu noktalara gelirsek Türkiye'nin dünya standardındaki yeri yükselecektir ve buna da çok ihtiyacımız var." dedi.

"Kabineyi süratle kurmamız gerekecek"

İkinci tur seçimlerini kazanması halinde pazartesi sabahı ilk icraatının ne olacağı sorusuna Erdoğan, "Arkadaşlarımızla istişarelerimizi yapıp her şeyden önce bir defa kabineyi süratle kurmamız gerekecek." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulacak kabinedeki kadın sayısının artıp artmayacağına yönelik bir soru üzerine, bunu arkadaşlarıyla değerlendireceklerini söyledi.

Milletin refahını artıracak, ülkeyi büyütecek adımları beyannamelerinde ne yazıyorsa buradan hareketle atacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ben bu istişaremi kimlerle yapacağım? Bir MYK ile istişaremi yaptıktan sonra da tabii ki Cumhurbaşkanlığının sözcüsü var. O sözcüm vasıtasıyla o adımları inşallah atacağız. Partinin sözcüsü var. Onlar vasıtasıyla atacağız. Tabii bir de şu anda malum parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği bir yer var. Bunları tabii en geniş anlamda değerlendirmesini yapacağız. Ona göre de yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Benim milletim, samimiyet testini çok iyi yapar"

Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim kampanyasındaki değişimini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Benim milletim, samimiyet testini çok iyi yapar. Şimdi burada bir defa samimiyet testini kaybetmiştir. Bunların yaptığı milliyetçilik, halkçılık değil, tamamen takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Onlar artık, o geçmiş Halk Partisi zihniyeti vardı, oralarda kaldı. Daha düne kadar terörist seviciydi bunlar. Teröristleri affedendi. Firarilere kapı açandı. Selo'ya 'Eğer çıkmasını istiyorsanız oyu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Şimdi teröristi çıkarmanın yollarını ki bu adam ne yaptı? 51 Kürt kardeşimizin ölümüne Diyarbakır'da neden oldu ve şu anda içeride cezasını çekiyor ama 'Onu çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz' diyor. Seçim kampanyasının başından beri teröristlerin desteğini aldıkça yüzü güldü, yüzü gülüyor. Dağdaki teröristler, Kandil'dekiler ne diyorlar? 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz' diyorlar. Şimdi oraların desteğiyle yoluna devam eden ortada bir Kılıçdaroğlu var. Bunu bir defa milliyetçilik kabul eder mi? Milli olan herhangi bir yapı, böyle bir yaklaşımı kabul eder mi? Benim bildiğim milliyetçi dağdakilere şu anda ateş köpürüyor. Onlar gittiğim her yerde 'Bunları ne zaman indireceksiniz?' bize bunu söylüyor."

Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunların inlerine girdiklerinde vatandaşların bundan dolayı kendilerini tebrik ettiğini anlatan Erdoğan, "Vatandaşlar, 'Allah sizden razı olsun' diyor. Yoksa diyor 'Buralar temiz olmayacaktı.' Şimdi bakın Küçük Ağrı, Büyük Ağrı... Buralarda dağlar artık pırıl pırıl. Herkes rahatlıkla yaylalara çıkıyor ama dün çıkamıyordu. Şimdi ise buralara çıkış rahatladı. Hatta bazıları bize şunu da söylüyorlar, 'Küçük Ağrı'yla büyük Ağrı arasına ne zaman teleferik çekeceksiniz?' Bakın nereden nereye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün aklın beşer planında kabul edebileceği bir şey olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu gibi adamlar gelip de böyle bir köprüyü yapamaz. Aklı yatmaz o işe. Düşünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Benim karşıma önce kimler çıktı biliyor musun? CHP'liler çıktı. Dediler ki 'Niçin siz ona Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz? Kendi adını koysaydın' Ben CHP çadırını ziyarete gidiyorum. CHP çadırında bana bu soru soruluyor. Çünkü onunla yetiştirildiler. O anlayışla yetiştirildiler. Neden? Parantez açıp parantez kapatayım, neden olduğunu sen anla, Yavuz Sultan Selim ya..."

Terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıyla uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bütün o bölgelerde uyguladık ama şu anda Kılıçdaroğlu'nun beraber hareket ettikleri ne diyor? 'Biz, Suriye'nin kuzeyinde adımlarımızı atacağız.' Neyin adımını atıyorsun ya? Dert başka. Çünkü orada malum ciddi bir noktada Amerika'nın koalisyon güçlerinin desteğiyle farklı bir şey var ve oralardaki petrol yatakları da bunlara, terör örgütlerine mali kaynak. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki bizim sınırlara yakın olan yerlerde bunlar var. Bunların bir kısmıyla da bizim ayrıca ciddi manada operasyonlarımız var." şeklinde konuştu.

"Kira artış oranları ile ilgili cebri adımlar atmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artış oranları ile ilgili, "Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda, Adalet Bakanlığının bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım." şeklinde konuştu.

AA