Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

AA