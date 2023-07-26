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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki üçlü görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

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