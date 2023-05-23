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Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım altyapımızı geliştireceğiz. Bunu da Karabağ’ı, Zengezur Koridoru'nu yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen başaracağız."

SİVAS AA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

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