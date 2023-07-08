İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.
Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz.
Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor.
(Karadeniz Tahıl Koridoru) 17 Temmuz'da dolacak sürenin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum."
AA