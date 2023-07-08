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Şüphesiz Ukrayna NATO 'ya üyeliği hak ediyor.

Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz.

"(Rusya-Ukrayna) Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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