İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bu yıl bir başka güzel olduğunu, ülkenin 81 ilindeki genç yüreklere selamlarını gönderdiğini söyledi.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, katılımlarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, eşi Mihriban Aliyeva'ya ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye teşekkür etti.

Şöhreti, ülkenin sınırlarının da ötesine taşıyan TEKNOFEST'in yedincisinin düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, ilki 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST'in bir markaya dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiye, savunma sanayine ve bilime meraklı gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."



1 milyon yarışmacı başvurusu

TEKNOFEST'e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliğe 2018'de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum."

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı

TEKNOFEST 2023'ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yapacağı konuşma öncesi yanında bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'yi hiç yalnız bırakmadığını, Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin kendileriyle beraber olduğunu, Aliyev'in Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdiğini söyledi.

Aliyev'in okuluyla camisiyle yurduyla birçok konutla beraber deprem bölgesinde adeta bir Azerbaycan şehri inşa etmeye karar verdiğini belirten Erdoğan, Aliyev'le birlikte 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yapılan bağlantının ardından butona basılarak okulun temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in kendisine okulun bir yıl sürede bitmesi gerektiğini söylediğini belirtmesi üzerine, Kirişci de okulun belirtilen sürede biteceğini kaydetti.

Temel atma törenin ardından Erdoğan, İlham Aliyev'e Haydar Aliyev'in yüzüncü yıl doğumunun anı pulunu hediye etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrasında milletin imdadına koşan T3 Vakfı ile Baykar şirketini tebrik ederek, Baykar'ın "asrın felaketi" karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

T3 Vakfı ve TEKNOFEST gönüllüsü gençlerin birçok kez bölgeye giderek depremzedelerin kara günlerinde yanlarında olduklarını anlatan Erdoğan, fedakarlıkları ve gayretleri dolayısıyla gençleri kutladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attıkları deprem konutları için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkür ederek, Azerbaycan makamları ve halkının bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu gösterdiklerini ifade etti.

Bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağının verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün, yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabb'ime TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamdediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Gençler, bugün burada sadece Türkiye Yüzyılı'nın mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebileri, istikbalin Uluğ Beyleri, Ferganileri, Birunileri, Ali Kuşçuları var. Burada, hayalleri yarım kalan Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan, yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Aynı zamanda, burada çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri değerli Canan yengem (Bayraktar) var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş, böyle bu işi yürüttüler. Öbür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları, onlar da bunun için ayrı bir dinamizm oldu. Rabb'im hepinizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum."

"Gençler, dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını parçaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize, 'Ben de yapabilirim.' öz güvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline biz getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizler inşa edeceksiniz. Gençler unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal'le birlikte sizler şad edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden istiklal harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz."

"Emeklerimizin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum"

Sözünü ettiği gençliği karşısında şu anda gördüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer muştusunu görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek, Türkiye'ye yeni Nobeller kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada, ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin, ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, her birinin ardında mühendislerin, teknisyenlerin alın teri, emeği ve azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de (Aliyev) ifade etti; Kızılelma havalandı, Togg satışa sunuldu. İşte Kızılelma, hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz Deniz Kuvvetlerine teslim edildi ve TCG Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır, ne demek istediğimi anlıyorsunuz."

Erdoğan, şu ana kadar TCG Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiğini, sayının belki de bunu aştığını söyledi.

Karadeniz doğal gazının hizmete alındığını, bunu bile hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın piste çıktığını, İMECE uydusunun uzaya gönderildiğini, Gökbey helikopterinin milli motorla yükseldiğini, Altay Tankı'nın testler için orduya teslim edildiğini, Hürjet ve ATAK-2'nin uçtuğunu hatırlatarak, TEKNOFEST'in tüm bunların sembolü olduğunun altını çizdi.

"TEKNOFEST gençliği kimi çevrelerin adeta kabusu oldu"

Türkiye'nin bu etkinlikle oluşturduğu sinerjinin birilerini çok ciddi bir biçimde rahatsız etmeye başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor, İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor, 'TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var.' diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor."

"Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'na işaret ederek, "Biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce 6'lı dediler, sonra 7'li oldu, daha sonra 9'lu oldu. Şimdi 9'lu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş, buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu, 6 ay hükümetler oldu. 9 ay, 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı, gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Atatürk Havalimanı'yla ilgili yayınladığı videoyla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"9'lu koalisyonun adayı, bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söylüyor. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli, milli şirketler varken, Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır.

Bay bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. 'Buyurun gelin.' dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun herkese açık, hiçbir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister yürek ve bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbi'mize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan Muhipleri Cemiyetleri'nden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi, Amerikan Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmüştür."

"İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda uzay çalışmaları yapılacağından söz ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa, böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara deniz kıyılarına ve çöllere kurulur Bay Bay Kemal. Bunun sebebi, Allah göstermesin herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış, her zamanki gibi. Yok eğer burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kastediyorsa, hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza atan girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını 1249'a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile 316 tasarım merkezimiz de hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i, Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş, kandırmış. 'Uzay, mekik, Mars' diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır."

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da 'Allah sabır versin.' diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın süratle inşasına ayırmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye'nin artık son dokunuşlarını yapacak, eksiklerini tamamlayacağız. Amacımız, 'Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş meğer.' diyerek yola devam. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman söylediği bir hususu burada gençlerin huzurunda tekrarlamak istediğini belirterek, bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını kaydetti.

Bunun en büyük ispatının da sadece son birkaç ayda açılışını yaptıkları yatırımlar, müjdesini verdikleri hizmetler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? 'Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım.' diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne yaptılar? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan." diye konuştu.

Erdoğan, şimdi daha ileri gidip "Sizin müjdenizle bir türlü bitmedi." diyenlerin çıktığını belirterek, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz." dedi.

"Hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım"

Bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkeyi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor."

Erdoğan, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağı, uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularını tanıma vaktinin de geldiğini belirtti.

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabb'imden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren gençleri tebrik ederek, TEKNOFEST'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olanlara da şükranlarını sunduğunu söyledi.

TEKNOFEST'ten notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in direksiyonunun başına geçtiği Anadolu kırmızısı rengindeki Togg ile Atatürk Havalimanı apronundan TEKNOFEST'in düzenlendiği alana doğru ilerledi.

Togg'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in birlikte geldiği Togg, TEKNOFEST alanına girişte tek sıra dizilen gençler tarafından karşılandı. Gençler, Togg'un üzerine kırmızı ve beyaz renklerde karanfil attı.

Erdoğan ve Aliyev, alana gelişleri esnasında "Çırpınırdı Karadeniz" ezgisiyle karşılandı.

Ana sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, alandaki vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.

Daha sonra Erdoğan, Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile TEKNOFEST paydaşları, TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, uzaya götürecekleri Türk bayraklarını teslim etti. Bayrakları alan Gezeravcı ve Atasever de peçlerini çıkararak, Erdoğan'a takdim etti.

Ardından sahneye davet edilen iki uzay yolcusunun ailesi de Erdoğan'la sohbet etti. Erdoğan, uzay yolcuları ve aileleriyle TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ve Atasever ile de ayrıca TEKNOFEST pozu verdi.

Bu esnada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dereceye giren gençlerle selamlaşarak sohbet etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Libya Başbakanı Dibeybe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren gençlerle TEKNOFEST pozu verdi.

Programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da İstanbul semalarına yükselerek, TEKNOFEST'te dereceye giren gençleri kutlamak için Atatürk Havalimanı üzerinden geçiş yaptı.

Programın sonunda Selçuk Bayraktar tarafından Erdoğan, Aliyev ve Dibeybe'ye hediye takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA