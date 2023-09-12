Haber: Mert Osman Erman

Danelo Cavalcante, hafta sonu iki tanıdığın evlerini ziyaret eden ve bu iki ev, ilk arama alanının dışında bulunan bir araç çaldı, sözcüsü dedi.

Bir evdeki bir kapı zili kamerasında yakalanan fotoğraflar, 34 yaşındaki Cavalcante'nin sakalsız ve farklı kıyafetler içinde olduğunu gösteriyor gibi görünüyor.

Brezilyalı vatandaşın kaybolması ülkesinde başlıklara neden oldu.

Pazartesi günü bir basın toplantısında Yardımcı ABD Marshal Robert Clark, şüphelinin ilk arama çevresinden kaçabilmesi nedeniyle insan avının yeni bir aşamaya girdiğini söyledi.

Clark "Başlangıçta kısa oyuna hazırlık yapıyorduk," dedi .

"Şimdi uzun oyun için plan yapıyoruz. Ormanlarda yapılan arama, Cavalcante'in avantajınaydı."

Cavalcante, geçen ay eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve Nisan 2021'de iki küçük çocuğunun gözleri önünde 38 kez bıçakladı.

Chester County Hapishanesi'nden, Philadelphia'nın batısında yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan bir yerden 31 Ağustos'ta "yengeç yürüyüşü" yaparak iki duvar arasında tırmanarak bir çit ve jiletli tel arasından kaçtı.

Cavalcante tekrar tekrar görülmesine rağmen yakalanmaktan kaçınmasına rağmen, yerel toplum gergin bir durumda, bazı okullar geçen hafta kapalıydı.

Yüzlerce polis memuru, iz sürücü köpekler ve uçaklar, turistler tarafından popüler bir botanik parkı olan Longwood Bahçeleri ve çevresindeki aramalarına odaklandılar.

Ancak Cavalcante'nin, Cumartesi akşamı arama çevresinin yaklaşık bir kilometre dışında bir 2020 Ford Transit van çaldığı iddia ediliyor. Pocopson Meadow Çiftliği'nin Baily's Dairy, teslimat vanlarının çalındığını doğruladı.

Pazar günü bir basın toplantısında Pennsylvania Eyalet Polisi Albay George Bivens, cinayetin sanığının East Pikeland İlçesi'ndeki eski bir iş arkadaşının evine gitmek için aracı kullandığını söyledi.

Eski arkadaş evde değildi ama Cavalcante ile Ring kapı zili kamerası aracılığıyla konuştu.

Yukarı Providence İlçesi polisi tarafından paylaşılan kameradan iki fotoğraf, firari mahkumun şu anda sakalsız yüzünü yakalıyor. Kaçarken sakal ve bıyık vardı.

Görüntüler ayrıca onun bir beyzbol şapkası, kapüşonlu sweatshirt, hapishane kıyafeti gibi yeşil pantolonlar ve beyaz spor ayakkabılar giydiğini gösteriyor. Hükümlü daha sonra yakınlardaki Phoenixville bölgesinde başka bir eski tanıdığına ulaşmaya çalıştı.

Bu kişi de evde değildi ve Cavalcante'nin olası görünümüne kadın bir sakini bildirerek polisi uyardı.

Kolluk kuvvetleri, Cavalcante'nin bölgede kaldığına ve muhtemelen diğer yerleşim yerlerine, işletmelere veya araçlara girdiğine inanıyor.

Bivens, "Kesinlikle destek arıyor" dedi. "O desteğe ihtiyacı var - sahip değil."

Pazartesi günü Bivens, federal göç ajanlarının Cavalcante'ın kız kardeşini soruşturmaya yardımcı olmayı reddettiği için gözaltına aldığını söyledi. Ajanlar, ona karşı sınır dışı etme işlemleri başlattılar, ekledi.

"İşbirliği yapmadığı için onu burada tutmanın bir değeri yoktu," dedi.

Pazar günü, Cavalcante tarafından çalınan vanı, önceki bilinen konumlarının batısındaki East Nantmeal İlçesi'nde buldular.

Bivens "Benzinin bittiği ve anahtarların içeride bırakıldığı görünüşe göre bir ahırın arkasındaki bir tarlaya terk edilmişti" dedi.

Şimdi insan avı, vanın bulunduğu yerin yakınına kaydı, dedi.

Bivens, "Hiçbir çevre yüzde 100 güvenli değil, asla," dedi. "Size bir bahane yapmayacağım. Olmasını dilerdim."

Topluluk üyeleri, araçlarını ve evlerini kilitlemeleri, gözetim görüntülerini izlemeleri ve Cavalcante'in en son fotoğraflarını tanımaları istendi.

Cavalcante karşı teslim olmazsa polisin ölümcül güç kullanma yetkisine sahip olduğu önceden onaylanmıştır.

Danelo Cavalcante'nin kaçış ve insan avı zaman çizelgesi

31 Ağustos: Cavalcante, Chester County Hapishanesi'nden "yengeç yürüyüşü" yaparak iki duvar arasında tırmanarak bir çit ve jiletli tel arasından kaçar

4 Eylül: Yetkililer, Cavalcante'nin annesinin Portekizce bir sesli mesajını yayınlamaya başlar, teslim olmasını teşvik eder. Longwood Bahçeleri bölgesinde iki kez görülür

5 Eylül: Polis, kaçak mahkumun ilk çevreyi geçtikten sonra alanı genişletmeye başlar, bu da iki yerel okul bölgesinin kapanmasına neden olur

6 Eylül: Yetkililer, Cavalcante'nin hapishaneden kaçış videosunu yayınlar. Arama alanı tekrar değiştirilir

9 Eylül: Cavalcante, arama çevresinin dışında bir teslimat vanı çalar ve eski iş arkadaşlarına ulaşmaya çalıştığı bir kapı zili videosunda görülür.