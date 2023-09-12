Haber: Mert Osman Erman

Son birkaç hafta içinde, telefon, hem AB hem de Çin'den ayrı ayrı baskı altında kalmış görünüyor. Küresel olarak, akıllı telefon satışları genel olarak yavaşlıyor ve Apple'ın merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğü - firma tarafından potansiyel bir gelecekteki iPhone olarak konumlandırılan - gelecek yıl satışa çıkmayacak.

Satışa çıktığında muazzam 3.500 dolarlık bir fiyat etiketi olacak.

Bu arada, 2007'de piyasaya sürüldüğünde akıllı telefon manzarasını sonsuza dek değiştiren bir cihazın 16. neslini karşılamaya devam ediyoruz.

Olgun olabilir, ama hala büyük ilgi görüyor - Apple'ın resmi önizlemeleri olmamasına rağmen, "iPhone 15" ifadesi için zaten neredeyse beş milyar Google arama sonucu bulunuyor.

Spekülasyon ve sızıntıları okumaya başlarsanız, iPhone 15 modellerinin öncekilerinden biraz daha hafif olması, geliştirilmiş bir çip, daha iyi pil ömrü, daha iyi bir kamera ve titanyum bir şasi ile geleceği muhtemeldir.

Muhtemelen geçen yılın bu zamanında veya ondan önce benzer bir şey yazabilirim. Muhtemelen yaptım.

Apple telefon nesilleri, çoğu zaman aşamalı iyileştirmeler içeren özellikler sunma eğilimindedir, çoğu zaman dünya çapındaki yavaş satışlar için suçlanan konulardan biridir. İnsanlar, cihazlarını daha uzun süre tutuyorlar - sadece finansal olarak ve çevresel olarak pahalı oldukları için değil - aynı zamanda kendinizi bir yükseltmeye şu anki yanma haklılığı artık aynı değil.

CCS Insight analistlerinden biri olan akıllı telefon uzmanı Ben Wood, "Apple'ın muhtemelen kritik bir iPhone kitlesi olduğu bir noktaya ulaştığını fark ettiklerini düşünüyorum ve sadece bu hacmi sürdürmek olağanüstü bir başarıdır" dedi.

Ayrıca, Apple'ın çoğaltılabilir ürünlerin her zaman daha büyük yeniliklere yol açtığını ve yıllardır alternatif olarak kablosuz şarjı desteklediğini savunuyor - iPhone 8'den bu yana tüm telefonlar uyumlu.

Buna rağmen AB, yeterince görmüş gibi görünüyor ve tüm taşınabilir cihazların Aralık 2024'e kadar evrensel bir şarj cihazıyla uyumlu olması gerektiğini ilan etti. Ve tüketici teknoloji sektörünün geri kalanı, Apple izin verse bile şimdi artık lightning'e dönüş yapmıyor.

Ancak bu kabloyu atmak yerine (biliyorsunuz) kablo çekme çekme hakkında haklı olabilirsiniz - Ben Wood'a göre ikinci el iPhone'lar için özellikle Afrika'da patlayan bir pazar var.

"İnsanların öncekiye göre daha önce bir iPhone'a sahip olmaları gerekmeyen insanların eline geçiyor... ve onları Apple ekosistemine bağlıyor" dedi.

AB yasalarını koyan tek bölge değil. Geçen hafta Çin, güvenlik gerekçesiyle devlet tarafından işletilen binalarda (düşünebileceğiniz gibi, onlardan oldukça fazla) iPhone'a yasak getirdi.

Bu, telefonun kendisiyle daha az, Çin ve ABD arasındaki devam eden teknoloji mücadelesiyle daha çok ilgili, ancak Apple'ın hisse fiyatının dalgalanmasına neden oldu. Çin'deki çoğu insan Android cihazları kullanıyor, ancak iPhone en çok satan (en yüksek fiyatlı) telefon.

Apple için ekstra sorunlu çünkü hala ürünlerini orada üretiyor. Örneğin, iPhone 14 Hindistan'da monte ediliyor - ancak hala Çin merkezli şirketlere ve fabrikalara ihtiyaç duyuyor.

Apple hala Çin'e ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Peki geri kalanımızın yeni iPhone'a ne kadar ihtiyacı var - veya isteği var mı? Şimdi öğrenmeye hazırlanıyoruz.