Haber: Mert Osman Erman

Masterson, suç işlediği dönemde yayınlanan That '70s Show adlı TV dizisinde rol almıştı.

Başsavcılar, 47 yaşındaki Masterson'ın, sorumluluktan kaçınmak için tanınmış bir Scientologist olarak statüsüne güvendiğini iddia etti.

Yargıç Charlaine Olmedo, celse öncesinde kurbanların etki açıklamalarını okuma izni verdi.

Önde gelen eski bir Scientologist ve aktris olan Leah Remini, Perşembe günüki duruşmaya katıldı ve kadınları açıklamalarından önce ve sonra teselli etti.

Bir kadın, "Onu daha önce polise ihbar etseydim keşke," dedi, Amerikan medyasına göre.

Başka bir kadın Masterson'a, "Seni affediyorum. Senin hastalığın artık benim taşımam gereken bir şey değil," dedi, Reuters'a göre.

Masterson, duruşma boyunca sessiz kaldı

Yargıç cezasını okurken - izin verilen en yüksek ceza - eşi Bijou Phillips mahkemede gözyaşlarına boğulmuş bir şekilde görüldü.

Masterson, 2022'de ilk jürinin bir karara varamadığı yeniden bir yargılama sonucu Mayıs ayında suçlu bulundu. Suçlu bulunmasının ardından Masterson, kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle hapse alındı.

Oyuncu, üç kadın, 2001-2003 yılları arasında Hollywood evinde onlara cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ettikten sonra suçlu bulundu - televizyon ününün zirvesinde olduğu dönemde.

Jüri, onların üzerine saldırmadan önce onlara uyuşturucu verdiği ifadesini duydu.

Üç kadının ikisi aleyhine tecavüz suçundan suçlu bulundu. Üçüncü kadının getirdiği suçlamaların yargılanmasının sonuçsuz kalması üzerine savcılar davanın tekrarlanmasını planlamadıklarını söylediler.

İki kurbanı temsil eden avukat Alison Anderson, BBC News'e gönderdiği bir açıklamada, kadınların "iki yorucu suç davasına doğrudan katılarak büyük bir güç ve cesaret sergilediğini" söyledi.

"Andırmakla tehdit, engelleme ve tacizin sürekli olmasına rağmen, bu cesur kadınlar bugün acımasız bir cinsel saldırganı hesap verebilir hale getirmeye yardımcı oldular," dedi.

Davanın süresince savcılar, Scientology Kilisesi'nin saldırıları örtbas etmeye yardım ettiğini iddia ettiler - bu iddiayı organizasyon kesin bir dille reddetti.

Saldırıların meydana geldiği dönemde Masterson ve üç kurbanı da Scientologistti. Birkaç kadın, tecavüzü polise bildirmekten vazgeçmeleri için Scientology Kilisesi yetkilileri tarafından engellendiğini söyledi.

Scientology yetkilileri, bir sağ kalanın polise tecavüzü bildirmediği takdirde topluluk üyeliğini kaybedeceğini ve 400 bin dolarlık bir ödeme kabul etmesi gerektiğini söylediler, savcılara göre.

Dava sırasında Yargıç Olmedo, Scientology'in öğreti ve uygulamalarını her iki tarafın da tartışmasına izin verdi ve bu durum organizasyonu öfkelendirdi.

Mayıs ayındaki karardan sonra, Scientology Kilisesi, "Kilisenin mağdurları taciz ettiği skandal iddiaları destekleyen bir parça kanıt bile bulunmadığını" söyledi.

Mahkeme salonunda bir kadın, hâlâ uygulayan bir Scientologist olan annesi tarafından reddedildiğini anlattı.

Beni aramamamı ve tekrar iletişim kurmamamı söyledi," dedi, LA Times'ın bildirdiği gibi

"Önceden bana, Danny Masterson'ın bana ne yaptığını görmek istediğini, ama dini için olmasın diye" kilitlemesini istediğini belirtti.

Başka bir kadın, mağaradan çıkmasının ardından Scientology Kilisesi tarafından sürekli olarak zulme uğradığını söyledi.

"Polise başvurduğum haftadan bu yana, yaklaşık yedi yıl boyunca her gün Scientology tarikatı tarafından korkutuldu, taciz edildi ve mahremiyeti ihlal edildi," dedi ve "ama pişman değilim" dedi.

Masterson, ilk olarak 2017 yılında #MeToo hareketinin yükseldiği dönemde tecavüzle suçlandı. Suçlamaları reddetti ve her biri ilişkinin karşılıklı rızaya dayandığını söyledi.

Suçlamalar, Los Angeles Polis Departmanı tarafından üç yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi. Savcılar, yetersiz delil ve zaman aşımı nedeniyle diğer iki dava açmadılar.

Perşembe günkü ceza duruşmasına, #MeToo hareketinin ardından istismarı açıklamaya ve rapor etmeye teşvik etmek amacıyla Voices in Action'ı kuran Jessica Barth da katıldı.

Bayan Barth, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'a istismarı açıklayan kadınlardan biriydi. Kar amacı gütmeyen kuruluşu, diğerlerini açıklamaya ve istismarı bildirmeye teşvik etmek için çalışıyor.

Duruşmadan önce Masterson'ın savunma ekibinin yeni bir duruşma talebi, bir Los Angeles mahkeme yetkilisine göre yargıç tarafından reddedildi.