Haber: Mert Osman Erman

Daha yakın dönemde, McCallum, uzun süreli rolüyle CBS'in hit dizisi NCIS'te bir tıbbi muayene görevlisi olarak tanınıyordu.

NCIS sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sahneye veya sete ayak attığı her odayı veya sahneyi aydınlatan sıcaklığı ve sevimli mizah anlayışını özleyeceğiz" denildi.

İskoçya doğumlu olan aktör, aynı zamanda Colditz ve Sapphire & Steel adlı TV dizilerinde de rol aldı.

NCIS'in vefat açıklamasında, "David, yetenekli bir aktör ve yazar ve dünya genelinde birçok kişi tarafından seviliyordu" ifadelerine yer verildi.

"Olağanüstü bir hayat sürdü ve mirası, ailesi ve film ve televizyondaki sayısız saatler aracılığıyla sonsuza kadar devam edecek" denildi.

The Man from U.N.C.L.E.'daki gizemli Rus ajanı Illya Kuryakin rolü, ona birçok hayran kazandırdı ve onu on yılın en büyük TV yıldızlarından biri haline getirdi.

Dizi 1968'de sona erdi, ancak bu sırada birkaç Emmy ve Altın Küre adaylığı aldı. Dört yıl sonra, BBC'nin Almanya'da II. Dünya Savaşı esiri kamplarından birinde geçen Colditz adlı dizisinde RAF subayını canlandırdı.

70'lerin sonunda, bilinmeyen bir otoriteden zamanı korumakla görevlendirilen zaman yolculuğu ajanı olarak, Joanna Lumley ile bir araya geldi, Sapphire & Steel'de başrol oynadı.

Büyük ekranda McCallum, The Great Escape, The Greatest Story Ever Told ve A Night to Remember gibi filmlerde rol aldı.

Ayrıca Perry Mason ve The Outer Limits gibi TV dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Onun gibisi yoktu

Klasik müzisyen olan ebeveynlerin çocuğu olarak Glasgow'da doğan McCallum, başlangıçta müzik kariyerine yönelmiş, ancak daha sonra aktör olarak iş bulmuştu.

CBS tarafından yapılan bir açıklamada, oğlu Peter McCallum'un "O, en nazik, en havalı, en sabırlı ve sevgi dolu babaydı. Her zaman aileyi kendinden önce koyardı.

"O, gerçek bir rönesans adamıydı - bilim ve kültürün büyülenen bir hayranıydı ve bu tutkularını bilgiye dönüştürebilirdi.

"Örneğin, bir senfoni orkestrasını yönetme yeteneğine sahipti ve (gerektiğinde) NCIS rolü için yıllarca süren çalışmaları sonucu bir otopsi yapabilirdi."

NCIS'in birlikte oyuncu olarak yer aldığı Michael Weatherly de taziye dileklerini paylaşanlardan biriydi.

The Great Escape filminde Steve McQueen ile birlikte yer aldığı David McCallum'un imzalı fotoğrafını paylaşarak, "David McCallum her anı sayılmaya değer kıldı, hem hayatta hem de sette. Bir fincan kaldıralım ve komik, fantastik, gerçek bir adamı kutlayalım.

"Sadece üç otogramım var. [Sean] Connery, Tony Bennett ve McCallum," diye devam etti. "The Great Escape filminde Steve McQueen gibi hissettim: Vay be! Bu David McCallum! Kimseyi Onun Gibisi Yoktu."

Başka bir NCIS oyuncusu Wilmer Valderama da, kendisiyle sahneyi paylaşmanın "muazzam bir onur" olduğunu belirterek, kendisine olan saygısını dile getirdi. "Profesyonelliğiniz ve sanatınızla bizi rahatça yolculuğa çıkarabilme yeteneğiniz sonsuza kadar hissedilecek," diye yazdı.

David McCallum'un NCIS'teki rolü, dizi JAG'deki bir rolü sonrasında geldi ve NCIS türevine yol açtı. NCIS daha sonra NCIS: Los Angeles ve NCIS: New Orleans gibi başka NCIS dizileri üretti.

McCallum ayrıca çocuk çizgi filmleri ve video oyunları için seslendirme oyuncusu olarak da çalıştı.