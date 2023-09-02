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Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memurunun da olduğu öğrenildi.

İngiltere tarihinin en sıcak 8'inci yazını yaşadı

İngiltere tarihinin en sıcak 8'inci yazını yaşadı

Kazada yaralanan sürücüler ile otobüsteki 40 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilerek yan yatan otobüsteki 5 kişi kaza yerinde, bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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