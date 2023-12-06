Tekirdağ

Dökmeci, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.





Her ailenin deprem çantasının olmasının önemine işaret eden Dökmeci, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hava soğuktu ve evlerinden çıkan vatandaşlar iklim şartlarına hazırlıksız yakalandı. Bu yüzden deprem çantalarımızın hazır olması gerekli. Deprem çantanın içerisinde su, gıda ihtiyaçlarımızı karşılayacak konserve ve uzun ömürlü gıdaların olması yine hava şartlarına göre uygun kıyafetlerin bulunması ve bu çantanın altı ayda bir revize edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Dökmeci, çantada bulunan yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi ve kıyafetlerin mevsime göre güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kullanılan ilaçların da deprem çantasında bulunması tavsiyesinde bulunan Dökmeci, "Evimizdeki yaşlıların düzenli kullandığı bir ilaç olabilir. Çocuklarımızın ve kendimizin temel ihtiyaçlarını 72 saat karşılayabilecek malzemelerin bu çantada bulunması gerekiyor. Ayrıca varsa evcil hayvanımız için de mama bulunmalı." dedi.

Doğru davranış hayatta kalma oranını yükseltebilir

Dökmeci, vatandaşların ev ve iş yerlerine yakın toplanma alanlarını öğrenerek olası bir deprem anında en kısa yoldan buraya ulaşmasının önemli olduğunu belirtti.

Deprem ve sonrasında vatandaşların soğukkanlı olmasının hayatta kalma oranını artıracağını ifade eden Dökmeci, "Deprem sonrası en büyük kayıplar bir yerden başka bir yere giderken yaşanıyor. Depreme açık alanlarda yakalanan vatandaşlar enerji nakil hatları veya heyelan olabilecek alanlardan uzakta durmalı, güvenli bir yer seçmeliler. Araç kullananlar da sakin kalarak araçlarını güvenli bir yere park etmeliler." ifadelerini kullandı.