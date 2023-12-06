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Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun...

Kendimi yalnızlıkla çoktan sözlerim de

Her şeyden ve herkesten çok özlerim

Çıkıp da gelmez yollarını gözlerim

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Ben sana çoktan el’dim de

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Ben yüreğimi çoktan hapsederim de

Düşünürüm o vefasızı her gece

Ah bu bendeki aşkın gözü kör olsun

Ben çoktan unuturdum amma

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