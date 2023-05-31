KRABÜK AA- Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 42 yaşındaki Karapınar, 5 yıl önce diorama tekniğiyle atık malzemeler kullanarak çeşitli figürler yapmaya başladı.

Karapınar, eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan ve milyonların gönlünde taht kuran Beşirli'den etkilenerek o anı ölümsüzleştirmeye karar verdi.

Uzun bir araştırmanın ardından Beşirli'nin eski aracının maketini Almanya'dan temin eden Karapınar, üstündeki yorganları ve içi giyecek dolu poşetleri de titizlikle hazırladı.

Karapınar, yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucu ortaya çıkardığı maketi, müdürlükteki çalışma odasında sergiliyor. Karapınar, son maketi ile şu ana kadar yaptığı yaklaşık 50 eseri, ilerleyen süreçte kurmayı planladığı müzede izlenime sunmak istiyor.

"Biz Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz"

Ferhat Karapınar, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce küçük objelerle diorama sanatına başladığını ve atık malzemeler kullandığını söyledi.

Diorama sanatının dünyada çok eski olduğunu ancak Türkiye'de yeni yeni hayat bulduğunu aktaran Karapınar, "Bu teknikle ilgili herhangi bir eğitimim yok. Allah'ın verdiği yeteneğin yanında bu teknikle ilgili videoları izleyerek eserlerimi yapıyorum. Çalışmalarımı artırıp bir müze kurma hedefim var." diye konuştu.

Eserlerini görenlerin şaşırdığını ve hayranlıkla izlediğini belirten Karapınar, çalışmalarını işten arta kalan zamanlarda yaptığını kaydetti.

Karapınar, çalışmalarını severek yaptığını dile getirerek, bir eseri yapım süresinin 2 gün ila 2 ay arasında değiştiğini anlattı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan Azerbaycanlı Beşirli'den etkilendiğini ve bu yönde bir çalışma yapmaya karar verdiğine değinen Karapınar, "Biz Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz. Bu resmi gördüğümde direkt 'Yapmalıyım.' dedim. Türkiye'de bu modeli bulamadım. Bir arkadaşım vasıtasıyla Almanya'dan getirttim. Server Beşirli'nin aracının o dokusunu yansıtmak için çalıştım. Aracı yapmam bir haftamı aldı. Sadece aracın modeline para ödedim, gerisi benim işçiliğim." ifadelerini kullandı.