Trendyol Süper Lig de 28. Hafta mücadeleleri geride kaldı. Bu haftanın tamamlanması ile şampiyonluk yarışında son 10 haftaya girildi. Oynanan 10 karşılaşma da 5 ev sahibi ekip kazanırken 3 deplasman takımı galibiyet ile ayrıldı. 2 karşılaşma da ise eşitlik bozulmadı. Futbolseverler bu hafta sadece 17 gol izleyebildi.

Haftanın en önemli mücadelesi kuşkusuz Beşiktaş ile Galatasaray arasında Dolmabahçe de oynandı. Şampiyonluk yolunda zorlu deplasmanda Al Musrati’nin 2. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray oldu. Bu sonuçla Beşiktaş haftayı puansız kapatırken Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Zirve takibine devam eden Fenerbahçe ise Hatayspor deplasmanında zorlanmadı. Osayi Samuel ve Cengiz Ünder’in golleri ile 2-0 galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde son 10 haftaya 2. sıradan girerken Hatayspor ise haftayı düşme potasında tamamladı.

Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından puansız döndü. Karşılaşmayı 3-1 galip tamamlayan Alanyaspor düşme hattından biraz uzaklaşırken Trabzonspor ise averaj ile Beşiktaş’ın önünde haftayı tamamladı. Alanyaspor’ a galibiyeti getiren goller Oğuz Aydın (2) ve Efecan Karaca atarken, Trabzonspor’un tek sayısı Pepe’den geldi.

Diğer İstanbul takımları ve Anadolu ekiplerinin mücadelelerinde ise; Kasımpaşa ile Sivasspor golsüz berabere kalırken, Ankaragücü ve İstanbulspor 1-1 berbere kalarak haftayı birer puanla geçtiler. Bu sonuçlarla Kasımpaşa haftayı 5. sırada tamamlarken, Sivasspor da 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Ankaragücü’nde ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı, İstanbulspor da son sırada kaldı. Çaykur Rizespor evinde Kayserispor’u 3-0 mağlup ederken 5 maç aradan sonra galip geldi, Kayserispor ise 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Başakşehir ise Samsunspor’u tek golle geçmeyi başardı ve ligde 6. sıraya kadar yükseldi. Konyaspor ise Pendikspor deplasmanında 2-0 kazanarak son 4 maçta 9 puan topladı ve ateş hattından uzaklaşmayı başardı. Antalyaspor evinde Gaziantep FK karşısında aldığı tek gollü galibiyet ile 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı, Gaziantep FK ise haftayı düşme hattında tamamladı. Adana Demirspor da Karagümrük karşısında haftanın tek golle kazananlarındandı. Bu sonuçla 10 maç aradan sonra üç puan ile haftayı kapattılar.

Gol krallığında Fenerbahçe’den Dzeko 18 golle zirvede, Pendikspor’dan Thiam 15 gol ve Galatasaraylı Icardi ile Sivasspor’dan Manaj 14 golle takibini sürdürüyor.