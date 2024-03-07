ABD Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü oybirliğiyle, Donald Trump'ın 2024 Colorado seçimlerinde kalabileceğine karar vererek önde gelen Cumhuriyetçi başkan adayına batı eyaleti ve diğer 14 kişinin Süper Salı partisi ön seçimlerinde oy kullanmasından bir gün önce önemli bir zafer kazandırdı.

Karar, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin, Trump'ın 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nda çıkan ayaklanmanın kışkırtılmasına yardım etmedeki rolü nedeniyle eyalet oylamasına katılmaya uygun olmadığı yönündeki kararını bozdu. Bazı Trump eleştirmenleri bunun ABD anayasa hükmünü ihlal ettiğini iddia ediyor isyancıların kamu görevlerinde bulunmasının yasaklanması.

Trump, Beyaz Saray yakınındaki bir mitingde destekçilerine "cehennem gibi savaşın" dedikten sonra yüzlerce kişi Kongre Binası'na saldırdı, bazı kongre ofislerini aradı ve Kongre'nin kendisinin 2020'de yeniden seçildiğini onaylamasını engellemeye çalışırken polisle kavga etti. Demokrat Joe Biden'a teklif.

Ancak dokuz Yüksek Mahkeme yargıcı, imzasız 13 sayfalık görüşlerinde, Anayasanın tek bir eyaletin bir cumhurbaşkanı adayını ulusal makamdan diskalifiye etmesine izin vermediğini söyledi. Mahkeme, bu yetkinin 50 eyaletten herhangi birine değil, yalnızca Kongre'ye verildiğini söyledi. Mahkeme, aynı davranış nedeniyle bir ulusal makam adayının bazı eyaletlerde uygunsuz ilan edilmesi, diğerlerinde ise uygun bulunmaması durumunda kaos oluşabileceği konusunda uyardı.

ABD Yüksek Mahkemesi, "Anayasadaki hiçbir şey, yeni başkanın göreve başlamasına kadar ve belki de sonrasında herhangi bir zamanda veya farklı zamanlarda gelecek olan bu tür bir kaosa katlanmamızı gerektirmez" dedi. Bir sonraki ABD başkanlığının göreve başlama tarihi 20 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Başka bir davada Yüksek Mahkeme, üç yıl önce 6 Ocak'ta yaşanan isyanla bağlantılı olarak yüzlerce kişiyi suçlayan yasanın geçerliliğini incelemeyi kabul etti; bu yasa, aynı zamanda Washington'da Trump'a yönelik seçim iddianamesinin de önemli bir unsuru. Trump, bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanıdır. İlk duruşmasının üç hafta içinde New York eyalet mahkemesinde başlaması planlanıyor ve burada başka bir seçime müdahale davasında suçlamalarla karşı karşıya kalacak.