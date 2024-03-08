Anadolu'nun incisi Mersin, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere kendine özgü cazibe merkezleri sunuyor. Uzun zamandır ziyaret etmediğim bir lokasyon olan Mersin’e yine yolum düştü. Bu muhteşem şehirde, kesinlikle görmeniz gereken doğal güzellikleri sizinle de paylaşmak istiyorum.

Tarsus Şelalesi (Tarsus):

Bugünlerde kuraklık sebebiyle şelaleye girişler yasak olsa da gün batımında oluşan manzara, fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunmaya devam ediyor.

Gezende Kanyonu (Gülnar):

Tabiatla iç içe bir deneyim yaşamak isteyenler için muhteşem bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yeni keşfedilmiş olmasından dolayı doğal güzellikleri günümüze kadar oldukça iyi bir şekilde korumasına yardımcı olmuş.

Cennet-Cehennem Mağarası (Silifke):

Mersin'in turistik mekanlarından biri olan bu mağara, görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ufak bir not olarak, ziyaret öncesi yemek yeme gibi hatalardan kaçınmanızı öneriyorum, aksi halde yürüyüşünüz yarıda kalabilir.

OLBA Antik Kenti (Silifke):

Fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları için ideal bir nokta. Burası, geçmişi günümüze taşıyan muazzam kalıntılarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Adam Kayalar (Erdemli):

Yüksek kondisyon isteyen bir yer. Bu sebepten hazırlıklı olmanız gereken bu parkur biraz yorucu olabilir fakat sonunda sizi eşsiz manzaralar ve paha biçilemez eserlerle karşılayacaktır.

Kızkalesi (Erdemli):

Mersin'in en gözde yerlerinden biri olan Kızkalesi, plajı ve kumsalı sevenler için adeta bir cennettir. Deniz sporları yapmak isteyenler için de ideal bir nokta olma özelliğini koruyor.

Yerköprü şelalesi (Mut) Mersin'in en uzak ilçelerinden olmasına rağmen Yerköprü şelalesi nadide bir güzelliğe sahip olmayı sürdürüyor. Büyük şelale tarafında suya girmek yasak fakat yakınında küçük bir havuz var serinlemek için kullanabiliyorsunuz. Şelaleye inerken birkaç çeşme yer alıyor. Bu çeşmelerden akan suyu rahatlıkla içebilirsiniz. Araçlarla ilerlenemeyen doğa içerisinde yarım saatlik oldukça keyifli bir yürüyüş rotası sizi bekliyor.

Mamure Kalesi (Anamur):

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzanan bu kale, sahil kenarında görkemli bir konuma sahip. Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın tarihi filmlerine de ev sahipliği yapan bu kaleyi de ziyaret edebilirsiniz.

Mersin, hepsi kendine özgü güzelliklere sahip bu doğa ve tarih hazineleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Herkeste ayrı bir hayranlık uyandırmaya devam ediyor