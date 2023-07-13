HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Müzik piyasasında zirveye göz diken Derya Mutlu ‘Ben Gibi’ şarkısında Özlem Güneykaya, Tarık İster, Ferdi Özkan, Utku Ünsal ve Kaan Akpınar ile çalıştı. Şimdiden dikkatleri üzerine çeken Derya Mutlu yaza damga vuracağını belirtti.

Kısa sürede binlerce kez izlenen klibiyle Derya Mutlu sosyal medyada da çokça paylaşıldı. Eylül ayında çıkaracağı yeni şarkısı için kolları sıvayan Derya Mutlu, Özlem Güneykaya ile müzikal birlikteliğine devam edecek. Ayrıca çıkaracağı şarkının remix versiyonunu ise Hatem Tutkus yapacak.

Derya Mutlu, “ Bu sefer gitmek yok, müzik benim hayatım. Yeniden canlandım. Şimdi onlar düşünsün.” dedi.