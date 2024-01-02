Haber: Mert Osman Erman

2 metre uzunluğundaki fosil, gezegenin gördüğü en korkunç yırtıcı türlerden birine ait olan pliosora aittir.

Sir David Attenborough, BBC'de yayınlanan bir filmde keşfi inceledi.

Halk, 150 milyon yıl öncesine ait olan deniz reptilini, Dorset'teki Kimmeridge'deki Etches Koleksiyonu'nda görebilir, bu yer canavarın bulunduğu yerin yakınındadır.

Kafatasının geri kalanı hala yıkılmakta olan uçurumlara gömülmüş olabilir. Umarım nihayetinde kurtarılabilir. Pliosor'un burnu, Kimmeridge Koyu yakınlarındaki bir plajda bir fosil meraklısı tarafından bulundu.

Kafatasının geri kalanı, takım tarafından halatların ucundan sallanarak hızla erozyona uğrayan bir uçurumun ortasından çıkarıldı.

Steve Etches, fosili çıkarmak ve hazırlamak için çabayı yönetti.

Şimdi adını taşıyan müzede açıklanıyor ve ömrünü topladığı Jura fosillerinin yanında duruyor.

"Bu etkileyici olacak, özellikle çocuklar geldiğinde, çünkü içeri girip onu yüz yüze görecekler - ki bu gerekli etkiyi yapmalı," dedi.

Pliosor kafatası şimdiye kadar bulunan en eksiksiz örneklerden biridir ve olağanüstü bir şekilde korunmuştur.

Bu canavarın nihai öldürme makinesi olduğunu görmek için çok fazla hayal gücü gerekmiyor.

O kocaman timsah benzeri çenesi, 130 bıçak gibi keskin dişle doludur ve kafatasının her iki tarafındaki kocaman delikler, dev kaslarla doldurulmuş olacaktı.

Araştırmacılar, ısırma kuvvetinin T. Rex ile aynı aralıkta olacağını tahmin ediyorlar - pliosora "deniz rex" takma adını kazandırmıştır.

10 ila 12 metre uzunluğunda büyüyen eski sürüngen, kendini dört büyük kürek benzeri uzuvları kullanarak okyanusta ilerletecekti.

Bu nedenle kütlesine rağmen hızlı hareket edebilirdi.

Geçen av, tek bir ısırıkla öldürülür ve ardından doğrudan yutulurdu - bilim adamları bu canavarın yiyeceğini çiğnemekle uğraşmadığını düşünüyorlar.

Steve Etches, "Pliosorlar besin zincirinin en üstündeydi," dedi,

"Kendi türlerini bile beslerdi, çünkü koleksiyonlarımızda pliosor kemikleri, üzerinde pliosor ısırık izleri olan pliosor kemikleri var."Bu prehistorik yaratığa yönelik halk ilgisi kadar, araştırmacılar fosille yakından ilgilenmeyi de istiyorlar.

Diğer pliosorlarda görülmeyen özelliklere sahiptir ve bunun bilime yeni bir tür olabileceğini düşündüren yüksek bir baş kabartması vardır.

Peki pliosorun geri kalanı ne olacak?

Eğer iskelet hala Kimmeridge uçurumu kilindeyse ve kıyı çizgisi hızla erozyona uğrarsa, gerçekten bir yarıştır.

Steve Etches, denize sonsuza dek kaybolmadan önce onu çıkarmak istiyor.