ERZURUM AA- Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 bin 500 metrekare kapalı alandaki fabrikasında medikal ürün ve laboratuvar malzemesi üreten 46 yaşındaki Hakan Ak, 2021 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) İleri Girişimci Destek Programı'ndan aldığı destekle işini geliştirdi.

Üretimini hızlandıran, istihdamı artıran ve sektörde markasını duyuran Ak, KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İnovasyon Destek Programı'na başvurarak makine ve teçhizat donanım desteğinden faydalandı.

Bu yıl da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Teknoyatırım Destek Programı'nda geri ödemeli destekten yararlanan Ak, ürünlerini İtalya, Almanya ve Azerbaycan'daki şubeleri başta olmak üzere birçok ülkedeki çeşitli hastane, klinik ve laboratuvarlara ihraç ediyor.

Girişimci Ak, AA muhabirine, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştığını, medikal sektörde devlete ve millete en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğini söyledi.

Tesisindeki istihdamı artırmayı planladığını ifade eden Ak, "KOSGEB'e yeni vereceğimiz 3 mikro teknoloji ölçeğinde AR-GE projemiz var. Bu projeler bittikten sonra 2024'ün ilk 6 ayında kapasitemizde yüzde 40 artış beklemekteyiz. Şu anda 60 kişiyi istihdam ediyoruz. Bunu ikiye, üçe katlamayı hedefliyoruz." dedi.

Ak, yürüttükleri AR-GE projelerinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü'ndeki akademisyenlerle çalıştıklarını belirtti.

Farklı ülkelerdeki medikal fuarlara katılarak sürekli gelişim içinde olduklarını vurgulayan Ak, şöyle devam etti:

"Hizmet alanlarımızdaki bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İstanbul'daki solüsyon üzerine olan fabrikamızın bir kısmını buraya getirip biraz daha ileri adım atarak kapasitemizi 2 katına çıkarmayı düşünüyoruz. KOSGEB destekleriyle makine ve teçhizatımızı yenileyerek kapasitemizi artırmak için iş ve güç birliği yaptık. KOSGEB'e vereceğimiz yeni projelerden alacağımız desteklerle kapasitemizi bir kademe daha çıkaracağız."

Ak, KOSGEB desteğiyle fabrikanın çatısına yerleştirdikleri güneş panelleriyle kullanılan elektriğin yüzde 40 ila 50'sini karşıladıklarını vurguladı.

"Sektörde dışa bağımlılığı kaldırmayı hedefledik"

İhracata Türk devletleriyle başladıklarını anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Yurt içine ve dışına satış yapmaktayız. Almanya, İtalya ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, yurt içinde Ankara ve İstanbul'da şubelerimiz var. Hastane ve laboratuvar hizmetlerinin plastik sarf malzeme üretimlerini yapıyoruz. 2024 için 4-5 milyon dolar civarlarında ihracat hedefliyoruz."

Sektörde dışa bağımlılığı kaldırmayı hedeflediğini söyleyen Ak, ilerleyen dönemlerde dışarıdan alınan klinik ürünleri de üretip ekonomiye ayrı bir katkıda bulmak istediğini sözlerine ekledi.