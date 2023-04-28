KOCAELİ AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi'ndeki kampa, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş katkı sağlıyor.

Oyun geliştiriciler, burada hem üretim yapıyor hem de eğleniyor. Kış kampının odağında, ekip olmuş şekilde üretim yapabilen veya şirketleşip doğru büyüme için yatırım seçeneklerini değerlendiren startuplar yer alıyor.

Geleneksel oyun kategorileriyle metaverse, blockchain gibi yeni nesil içerik fikirlerinin de projeye dönüşeceği kampta, takımların ortaya çıkardıkları yeni oyun fikirlerinden bazıları DIGIAGE tarafından desteklenecek.

Kampta, sektörde birçok başarı elde etmiş firmalar ile kişiler, katılımcılara teknik destek ve mentorluk sağlayacak, tavsiye verecek, işbirlikleri kuracak.

30 Nisan'a kadar sürecek kampta 50 ilden yapılan başvuru sonucu belirlenen 250'den fazla katılımcı, oyun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Katılımcılardan 18 yaşındaki Zeynep Saliha Yiğit, AA muhabirine, Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu belirterek, üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.