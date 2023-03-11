Dinçer KARACALAR

Doğuş Teknoloji, Geleceğe Giriş Programı’nda Depremin Etkilediği Gençlere Öncelik Verecek

Doğuş Teknoloji, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gence staj ve istihdam imkânı sağladığı "Geleceğe Giriş" genç yetenek programı kontenjanının yarısını, afet bölgesindeki üniversitelerde öğrenim gören gençlere ayırıyor. 2 Nisan’a kadar başvuruların devam edeceği genç yetenek programında mülakat sürecini başarı ile tamamlayan gençlere uzun ve kısa dönem staj ile çalışma imkanları sunuluyor.





Afet psikolojisi ve psikolojik ilk yardım Travmaya yaklaşım nasıl olmalıdır?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen bireylere yönelik doğru bir psikolojik destek büyük önem taşır. Bireyler bu dönemlerde sosyal medya üzerinden ve televizyondan haber almakta ve kendilerini bir şey yapmak zorunda hissetmektedir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım, özellikle gebeler ve çocuklar için bu haberleri izlemenin ve sosyal medya üzerinden maruz kalmanın ikincil bir travmaya sebep olabileceğini söylüyor. Bu dönemde çocuklar ve gebeler üzerinde sanılandan çok daha fazla travmatik etkiler görülmektedir. Bu süreçte amaç hayatta kaldığımızın farkında varmak ve bu acıları doğal akışında hissetmeye alan açmak olmalıdır. Bu şekilde zihnimiz bunları işlemlemeye başlayarak yaşama tutunmak için yeni yollar bulabilir.

Kadın şeflerin dayanışması

Metro Türkiye, 8 Mart Kadınlar Günü’nde KAGİDER iş birliği ile Hodan ve FoodinLife ev sahipliğinde gerçekleştirilen dayanışma yemeğine yerel ürünlerle destek verdi. 6 kadın şef tarafından Metro Türkiye ürünleri ile hazırlanan Antakya mutfağına özel yemeklerin sunulduğu davetten elde edilen gelir, bölgedeki ihtiyacı olan kadınlara can suyu olacak.

BAŞ AĞRISININ NİTELİĞİNİ DOĞRU TANIMLAMAK ÖNEMLİ

Başın belli bölgelerinde meydana gelen sıkışma, zonklama, baskı ve benzeri rahatsız edici ağrılı bir durum olan baş ağrısı pek çok şeyin habercisi olabilir. Öncelikle kişinin kendini, bedenini doğru tanıması ve hekime tanımlaması çok önemlidir.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Prof. Dr Akın Sabancı “Baş ağrısının en sık sebebi Hipertansiyondur diyebiliriz. Bizim önerimiz sık baş ağrısı çeken bireylerin öncelikle tansiyonunu ölçtürmesi ve takibe alması yönünde. Migren gibi rahatsızlıkları yaşayan hastalarımız, bu ağrının şeklini ve gelişini çok net biçimde tanımlayabiliyor. Daha ciddi baş ağrısı hastası ise genellikle bulantı, kusma, nörolojik kusur diye tanımladığımız kol ve bacakta kuvvetsizlik, nöbet geçirme gibi şikayetlerle başvurur. Hastanın baş ağrısını doğru tanımlaması ve hekimi doğru bilgilendirmesi çok değerlidir. Örneğin bazı hastaların “beynimde bomba patladı” şeklinde dile getirdiği baş ağrısı ise tehlikeli bir beyin kanamasının ilk bulgusu olabilir. Bu tarz ağrılarda ise detaylı tetkikler şarttır. Tomografi ve MR hekimin kararıyla yapılmalıdır. Önerimiz sürekli baş ağrısı şikâyeti olan hastaların doktora danışmadan herhangi bir ağrı kesici ilaç almamaları, doktor muayenesi sonrası gereken tetkikler yapıldıktan doğru ilaç tedavisini almasıdır.’’ şeklinde belirtti.

HER KADIN GÜZELDİR

Ve sadece bakımla güzelliklerine güzellik katarlar

Mart ayı boyunca kadınlar günü özel Bakım Paketi ile sevdiğiniz tüm kadınların güzelliğini fark etmesini sağlayabilirsiniz…

Her insan kendini özel ve değerli hissetmek ister,kadınlar ise toplum içinde verdikleri mücadele yorgunluk ve yıpranmışlıkları için sadece motive edilmek ister…

Aqua güzellik merkezinin, 8 mart dünya kadınlar günü için hazırladığı mart ayı bakım paketleri ile tüm kadınlarımızın hak ettiği motivasyonu bulması sağlanacaktır.

Aqua güzellik merkezinde özel kokulu mumlar ve çiçeklerle süslenmiş,masaj odasında başlayan program tercih ettiğiniz cilt bakımı ve vücut bakımları ile devam ederken kadın olmanın ayrıcalığını bu günde size özel hissedeceksiniz…

Terapistlerin uzman dokunuşlarıyla masaj keyfinin de yeraldığı bakım paketi, kalıcı makyaj ve yenilenme paketleri ile de devam edecektir…

DR. Elvan Elvan'dan anlamlı proje

Tüm gelirleri depremzede çocuklara bağışlanacak

Yayınladığı projelerle doktor kimliğinin yanı sıra müzikal kariyerinde de kalıcı başarılara imza atmaya devam eden Elvan Elvan, geçtiğimiz günlerde 11 ilde meydana gelen ve hepimizin yüreğini burkan büyük depremle ilgili duygularını kâğıda döktüğü satırları şarkı haline getirerek dinleyicisiyle paylaştı.

Elvan Elvan, depremle ilgili yüreğindeki yangını ise şu sözlerle ifade etti:

“Bir sabah depremle karanlığa uyandı şehirler... Zamansız, vedasız kaybettiğimiz insanlarımızın ardından; yıkılan şehirlerle yasa boğuldu ülkem. Yaşamla ölüm arasındaki bekleyişlerinde canlar kurtarılmaya çalışılırken tek yürek oldu Türkiyem. Boğazımda bir düğüm günlerce konuşamadım. Gözyaşlarıma karışıp içime aktı söylemek istediklerim. Öyle bir acı çöktü ki yüreklerimize; kaybettiğimiz onlarca insanlarımız, şehirlerimiz, vatanım için ağıt olup dilimden döküldü duygularım… Depremde sevdiklerini kaybetmiş, masum bebeklerini dünyaya getirmeyi bekleyen anaların dramından yola çıktı sözcüklerim. Yıkılan şehirlere, sönen ocaklara, annesiz ve babasız kalmış masum çocuklara, günahsız bebeklere, çaresizliğe, yanan yüreklere aktı gitti şiirim.

Saçları uzatmanın en lezzetli ve pratik yolu

Fransa’nın efsane saç markası Forcapil saç serisiyle Türkiye’ye geldi. Avrupa’da 10 dakikada bir satılan ürünü Forcapil Growth Gummies saçlar için adeta mucize gibi. Kırmızı orman meyve aromalı Gummies’lerin içinde biotin, B5 vitamini, B6 vitamini, Folik Asit, C vitamini, Selenyum ve Atkuyruğu ekstresi bulunuyor.

Her gün Forcapil Growth Gummies’den iki tane çiğnediğinizde saç telinin gücünü ve canlılığını korumaya yardımcı olurken, saç uzamasını da tetiklemeye yardımcı oluyorsunuz. İçeresinde yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen bu özel Gummies tamamen vegan!

İçeriğindeki B vitaminleri saçın büyümesi için ihtiyacı olan besinleri hücrelere taşınmasında yardımcı olurken, yüksek antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini ve Selenyum, vücudumuzdaki zararlı maddelerle savaşarak saç köklerinin korunmasına yardımcı olur.

Efecin Kimdir?



Efecin sunucu, şarkıcı ve yazar. Yaşantısını İstanbul’da sürdüren ünlü isim Radyo Televizyon Sinema ve Sosyal Medya Yönetimi alanlarında iki üniversite bitirmiştir. Kanal 34’te Efecin’le Dobra Dobra isimli programı yapmış ve magazin yorumlarında bulunmuştur.



Efecin Gerçek İsmi Nedir?



Efecin’in gerçek ismi Furkan Efe Cin olarak biliniyor.



Efecin Nereli?



Efecin aslen Rize’lidir.



Efecin Kaç Yaşında? Doğum Tarihi



Efecin 21 yaşındadır. Doğum tarihi 26 Mart 2001, burcu ise koç’tur.



Başarılı isim bir röportaj’da epilepsi hastalığına sahip olduğunu, bu nedenle zaman zaman kariyerindeki yollarda çevresinin sürekli olarak kendisine engel olduğunu dile getirmiştir. Çok yönlü bir isimdir, sunucu, yorumcu, şarkıcı ve yazar olarak bir çok başarılı çalışmanın altına imzasını atmıştır.





BEYKENT’İN İLK AÇIK ALIŞVERİŞ MERKEZİ “FIRST AVENUE” YA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE “EŞİT İŞ YERİ” PLAKETİ…

Beykent’in hemen girişinde konut, ofis ve alışveriş merkezi konseptli First Avenue 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü ağırladı.

Başkan Hasan Akgün Dünya Kadınlar Günü’nde First Avenue Shopping Mall’u ziyaret etti. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık oluşturmak ve kadın girişimcilerin sayısını arttırmak adına Alışveriş Merkezi’ne “Eşit İş Yeri” plaketi veren Dr. Hasan Akgün First Avenue Genel Müdürü Belda Göksu’ya kadın istihdamı konusundaki duyarlılık ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.





DEPREM FELAKETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizi etkileyen ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketi otomotiv piyasasını etkiledi. Şubat boyunca yas dolayısıyla tüketicilerin araç inceleme oranında belli seviyelerde azalış görülürken, deprem bölgelerindeki tüketicilerin oluşan ihtiyaçlarından dolayı araçlarını satmak istedikleri gözlemlendi. Şubat ayında depremin etkilediği illerde arabam.com’daki bireysel kullanıcı ilan sayılarında ortalama %30 artış görüldü.





Ramazan’da İftar Sofraları Hazırlamak Koroplast ile Birlikte Kolay!

Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri denildiğinde akla ilk gelen markası Koroplast, Ramazan ayında iftar sofralarını farklı lezzetlerle buluşturmak isteyenler için pişirme ve saklama kategorisi içerisinde yer alan pratik ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.





ACADEMIA 2023 İLKBAHAR/YAZ

ERKEK KOLEKSİYONU

Academia, 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda 60’ların özgüveni yüksek maskülen tavrını kendine özgü stiliyle yorumlayarak erkek giyim kodlarını yeniden yazıyor.

Global sokak modasına yön vermeye devam eden logomania trendini yansıtan monogram desen, yeni sezonda dönem modasına gönderme yapan nostaljik yorumu ve mikro desene dönüşen grafik kullanımıyla dikkat çekiyor.



