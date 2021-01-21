Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Antakya ‘nın eşsiz lezzetleri tek tıkla kapınızda!!!

Antakya merkezde hizmet veren Antakya Butik Köylü Yöresel özellikle Antakya bölgesinin vazgeçilmezleri arasında olan Nar Ekşisi , Sabun Çeşitleri , Zeytinyağı , Kızartmalık Peynir , Künefe Peyniri , Halhalı Zeytin , Ceviz Reçeli ,Biber Salçası ve Baharat çeşitlerini , en doğal hali ile doğrudan müşterilerine ulaştırıyor. Dededen toruna geçerek günümüze kadar devam eden marka yolculuğunda sağlıklı, doğal ve leziz ürünleriyle yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan firmanın kurucusu Şükrü Korkmaz il dışına gönderdikleri ürünleri taze bir şekilde müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti .

İnstagram/antakyabutikkoylu

OTELLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI!

Pandemi döneminde güvenli ve temassız tatil anlayışının zorunlu hale gelmesiyle birlikte, turizm sektöründe dijital bir dönüşüm başladı. Özellikle otellerde; daha pratik ve güvenli hizmet verme imkanı sunduğu ve teması en aza indirdiği için mobil uygulamalar tercih ediliyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen ve şu anda 50’den fazla otelde uygulanan mobil uygulama icibot ile misafirlerin otele girişlerinden, çıktıkları ana kadar temas kurmadan ve personel ile yüz yüze görüşme ihtiyacı duymadan; odalarına giriş işlemlerini online yapabilmelerini, otel hakkında bilgi alabilmelerini, otel içerisindeki aktiviteleri öğrenebilmelerini ve tüm alanlara rezervasyon yapabilmelerini sağlıyor.

ONLINE KOÇLUK HİZMETİ

Bütün dünyayı kasıp kavuran Covid 19 pandemisi pek çok sektörü etkilediği gibi, normal şartlarda yüz yüze yapılan koçluk, terapi ve psikolojik danışmanlık gibi kişiye özel hizmetleri de ciddi şekilde etkiledi.

Müşterileriyle yüz yüze görüşme yapamayan kişisel gelişim uzmanları ve psikologlar, görüşmelerini yapmak için teknolojik çözümlere başvurmaya başladı.

ACC Profesyonel Koç & Mentor Çiğdem Çalışkanoğlu da müşterilerden gelen talepler doğrultusunda koçluk görüşmelerini online olarak yapmaya başlayan uzmanlardan biri.

Çalışkanoğlu ; ‘ Biz de pek çok kişi gibi artık tüm görüşmelerimizi internet üzerinden yapmaya başladık. Başlarda zorlansak bile zamanla bizler de müşterilerimiz de bu duruma alıştı. Online görüşmelerin hizmet bedelinin de yüz yüze yapılan görüşmelerden daha ekonomik olması, koçluk hizmeti almak isteyen kişilerin taleplerinde gözle görülür bir artışa sebep oldu. Müşterilerimiz kendi uygun gördükleri şekilde, ister evden istelerse ofislerinden kolayca koçluk hizmeti alabilmektedirler.

İleri ki günlerde de bu tür hizmetlerin artık tamamen online olarak yapılmaya devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

MRGUİLD markasıyla İngilizlerin gözdesi

İngiltere'de sanat, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerini giydiren Cihan Beller, kısa sürede aranan modacılar arasına girmeyi başardı.

Küçük yaştan bu yana ailesiyle birlikte İngiltere'de yaşamını sürdüren başarılı modacı "Kişiye özel tasarımlarla düzenlediğim defilelerle birlikte İngiltere ve Türkiye arasında bir köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Türkiye'yi temsil ettiğim için kendimi elçi gibi hissediyorum" diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Elektrik mühendisliğini bırakarak moda dünyasının içinde kendini bulduğunu ifade eden Cihan Beller, kendisinin oluşturduğu "MRGUİLD" adlı marka sayesinde erkek giyiminde adından sık sık söz ettiriyor.

En Enerjik Karne Hediyeleri Kinetix’te

Kinetix, çocukların karne heyecanına enerjik detayların dikkat çektiği renkli kış modelleriyle eşlik ediyor. Miniklerin ayaklarını sıcacık tutan ve konfor sağlayan birçok model FLO mağazalarında ebeveynleri bekliyor.

Miniklerin Karne Hediyeleri FLO’da

Yılın çocuklar için en keyifli zamanı yaklaşıyor. Miniklerin başarısını ödüllendirmek ve sevindirmek isteyen ebeveynler için FLO’da karne hediyesi olabilecek sayısız seçenek yer alıyor. Birbirinden eğlenceli ve özgün modellerle FLO Çocuk Koleksiyonu, küçüklerin adımlarına konfor, yarıyıl tatiline renk katacak!

Meltem Ulu’dan Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu

Her bir sınav neredeyse öncekinden zordu. Ancak hiçbiri yolculuğundan vazgeçiremedi.(tuttuğu yoldan döndüremedi.) Halikarnas’a kadar içten içe yandı.. Tam bitti derken sonsuz mavilikte yeniden doğdu. Artık Cevat Şakir Kabaağaçlı değildi. Adını, ‘Halikarnas Balıkçısı’ koydu. “Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Yolculuğu’nda” başından sonuna Meltem Ulu bir antropolog, bir edebiyat okuru ve deniz aşığı bir kadın olarak kendisine bugünden seslenerek, yol boyunca sohbet edip eşlik ediyor...

CAN SARIÇOBAN’IN DÜŞLER VE HİÇLİK ADLI ROMANI TÜM KİTAP MARKETLERDE!

Kimi gitmeler sürgün gibidir, kimisi ise ömre bedeldir.

Çağdaş sanatın genç ve yetenekli isimlerinden fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban, varoluş sancıları yaşayan ve hep bir arayış içinde olan bir gencin yaşadığı ruhsal karışıklıkları kaleme aldığı ilk kitabı, DÜŞLER VE HİÇLİK Tilki yayınevi aracılığıyla tüm kitap marketlerde okuyucuyla buluşmak üzere yerini aldı.

Farmasi kırışıklık serisini üç yeni ürünle büyütüyor!

Farmasi, ünlü yaşlanma karşıtı kremi Dr. C. Tuna Age Reversist Serisi’ne üç benzersiz yeni ürün ekledi. Ambalajları da lüks tasarımlarla yenilenen seri, peeling granülleri içeren temizleyici, sprey tonik ve gece maskesi ile nemi kırmızı alg özlerini cilde hapsetmeye hazır.

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna “Yeni ürünlerle genişleyen serimiz, milyonlarca kadının yaşlanma karşıtı cilt bakım rutini arasında yerini alıyor. En çok satan ürünlerimiz arasında yer alan Age Reversist Serisi’ne hak ettiği değeri veren Farmasi kullanıcılarına teşekkür ederim. Yeni teknoloji ve trendleri çok yakından takip ediyoruz, güçlü, fark yaratan, yüksek performanslı cilt bakım ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

UZUN BİR ARADAN SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda ünlü bestekar Aşkın Tuna ve Cengiz Altınsoy uzun bir aradan sonra bir araya gelerek yeni projeler hakkında sohbet ettiler. Devlerin Aşkı, Beraber yürüdük biz bu yollarda, Rüyalarda buluşuruz gibi bir çok ünlü eserin sahibi Aşkın Tuna ile Haram, Anlatamam görmem lazım, Bir Allahım bir sen varsın ve Bu darbede senden olsun gibi eserlerin sahibi Cengiz Altınsoy dostlukları 35 yıla dayanıyor.

BEYMEN COLLECTION’DAN RENGARENK EV AYAKKABILARI

Beymen Collection, evde çokça vakit geçirdiğimiz bu günlerde yeni kapsül koleksiyonu “Pantofla” ile ev kombinlerinize stil sahibi sofistike bir dokunuş katıyor. Kadın ve erkek modellerinden oluşan süet ev ayakkabıları, loafer formundaki modern ve yalın tasarımları, özel kauçuk tabanıyla ayaklarınızın konforunu garantiliyor.

“BU ENERJİ KİMDE VAR” BELGESELİ SPORT ve S SPORT PLUS’TA BAŞLIYOR

Türkiye’nin premier spor kanalı S Sport; başarıları ile gurur kaynağı olan paralimpik milli sporcuların başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bir belgesel serisi hazırladı. “Bu Enerji Kimde Var” belgesel serisi Zorlu Enerji’nin katkılarıyla 22 Ocak Cuma günü S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.