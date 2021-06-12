Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Pera Yöresel / Antakya

Antakya buğday caddesinde yer alan pera yöresel ürünler günlük taptaze baharatların ve yöresel ürünlerin sıcaklığı ile kahve ikramıyla hizmet veriyor . Anıl Ergin bünyesindeki mekan perakende olduğu gibi toptan satış olarak da sizlere hizmet veriyor.

Şehir dışındaki müşterilerin talebi doğrultusunda, yöresel lezzetlerden.

Biber salçasından sumağa, karabiberden kimyona, nar ekşisinden hakiki zeytinyağına, defne sabunundan özel kozmetik ürünlere, cevizli sucuktan kuru duta kadar yüzlerce çeşit ürünüyle her zaman müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktayız. Antakya' nın tüm yöresel ürünlerini katkısız ve doğal olarak sizlere ulaştırıyor.

İnstagram/perayoreselhatay

ESKİ DOSTLAR BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİ

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu eşi Müge Hanımla birlikte eski dostları ünlü oyuncu Nilgün Belgün ve Filiz Kutlar ile Türkbükü Atılay Balık'ta bir araya geldiler. Yakın dostlar uzun uzun sohbet ederek eski günleri yad edip, birlikte yemek yiyerek keyifli bir akşam yaşadılar.

Almula Merter Churm çalışmalarına Bodrum’dan devam edecek



Yaz geldi, Almula Merter Churm Bodrum’daki evine döndü. Instagram’da büyük ilgi gören “Mutlu Kalpler Kulübü” yayınlarına kısa bir ara veren sanatçı, aynı adla düzenlediği bireysel danışmanlık çalışmalarına ise yeniden başladı. Almula Merter Churm, Bodrum’da kalacağı süreçte tiyatro, ve yazmakta olduğu sinema senaryosuna yoğunlaşacak, yeni kitabını okuyucuyla buluşturacak.

MERİH DEMİRAL VE MAVİ “BİRLİKTE ÇOK İYİYİZ” DİYOR

Mavi, A Milli Futbol Takımı ve Juventus’un yıldız oyuncusu Merih Demiral’la hazırladığı yeni reklam filminde “Birlikte Çok İyiyiz” diyor ve takım olmanın gücünü anlatıyor. Merih Demiral’ın saha dışına taşan enerjisini yaşatan filmde, ona forma numarasından ilham alan yeni sezon Mavi M28 koleksiyonu ve günlük hayatındaki forması jean’i eşlik ediyor.

Düğünlere izin çıktı, şimdi mobilya almanın tam zamanı!

Evlilik planı yapan çiftlerin önündeki düğün engeli, son yayınlanan genelgeyle birlikte kalktı. Pandemi kurallarına uymak koşuluyla düğün organizasyonları artık yapılabiliyor. Düğün engeli kalkan çiftlerin evlilik alışverişi telaşı başladı. Mobilya firması Evgör, “Düğün paketlerinde normalleşme zamanı” dedi ve yemek ve yatak odası ile oturma grubundan oluşan mobilya alışverişlerinde Haziran ayıyla birlikte yaz boyunca yüzde 35 indirime gitti.

GEZEREK PARA KAZANIYOR

“Bakmadan Gezme” isimli gezi programıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Şen Baş. Hobisiyle para kazanıyor. 3 yıldır devam eden eden programla birçok ilginç olayda yaşarken maceracı ruhunu da tatmin ediyor. Çok okuyan mı, bilir çok gezen mi? Lafıyla yollara çıktığı vurgusunu yapan Tuğçe Şen Baş, programı sayesinde gittiği yerlerin tarihçesi ve kültürel zenginliği hakkında gitmeden önce kitaplar okuyarak araştırma yaptığını vurguladı.

CAMPER'DA BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL %40’A VARAN İNDİRİM

Yenilikçi ve özgün tasarımlarını onlarca yıllık ayakkabıcılık uzmanlığıyla birleştirerek keyifli bir yürüyüş deneyimi sunan Camper, Babalar Günü'ne özel %40’a varan indirim sunuyor.

Yenilikçi ve özgün tasarımlarını onlarca yıllık ayakkabıcılık uzmanlığıyla birleştirerek keyifli bir yürüyüş deneyimi yaşatmayı garantileyen Camper, Babalar Günü'ne özel seçili ürünlerde %40’a varan indirim fırsatı sunuyor.

Dondurma ile lokumu buluşturan lezzet Bodrum Mandalinalı Lokum Sorbe

Her zaman en taze, en doğal ham maddeleri kullanarak birbirinden özel formüller geliştiren Serez Dondurmacısı’ndan Türkiye’de bir ilk… Dondurmanın karşı konulmaz lezzetini gerçek Türk lokumunun damak çatlatan geleneksel tadıyla buluşturan Serez Dondurmacısı, Bodrum Mandalinalı Lokum Sorbe ile ezber bozuyor.

Maral, Gökhan Doğanay ile düet yaptı

Yaptığı şarkılarla herkese halay çektiren Maral, bu kez duygusal bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Maral, Özdemir Müzik etiketiyle çıkan yeni tekli çalışması "Sen Hancı Ben Yolcu'da" arabesk müziğin ünlü ismi Gökhan Doğanay ile düet yaptı. Söz ve müziği Mustafa Küçük'e ait olan, müzik yönetmenliğini Kenan İlgen'in yaptığı şarkının klibini Ahmet Cantekin yönetti.

Sörfe başladı

Doğuş, Alaçatı’da görüntülendi.

Doğuş, Alaçatı’da görüntülendi. Şarkıcı, soluğu Çağla Kubat’ın sörf okulunda aldı. Eğitmen eşliğinde önce karada tahtanın üzerinde durmasını öğrenen Doğuş’a, oyuncunun kızı Selin, nasıl durulacağını göstererek ders verdi. Doğuş, Daax Production etiketiyle yeni çıkan şarkısı ‘’Mevzu’’ dan bahsederken kısa zaman sonra yeni başka bir şarkı ile Avrupa başta olmak üzere dünyaya İngilizce değil Türkçe dilinde açılacağını söyledi.

Meksika’dan iki yeni organik lezzet Ranchito raflarında

Ranchero Restoran’ın Meksika lezzetlerini evlere taşıyan online markası Ranchito, menüsünü genişletmeye devam ediyor. İlk olarak acı sos, tortilla ve özel baharatlarıyla mutfaklara giren marka, şimdi de organik Meksika kahvesi ve kakao ile damaklarda taht kurmaya hazırlanıyor. Meksika’nın nemli ve bol yağışlı dağlık yaylalardaki volkanik topraklarda tamamen organik olarak üretilen Chiapas kahvesi ile binlerce yıl önce Mayaların keşfettiği başka bir organik lezzet kakao artık bir tık uzağınızda.

Cotton Box Pandemi Döneminde İhracatta Yüzde 25 Büyüdü

Güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajlar, tedarik ve üretim zincirinde yaşanan pazar kaymaları nedeniyle ev tekstili sektöründe Türkiye rüzgarı esiyor. Yılın ilk beş ayında 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaşılan ev tekstili sektöründe yoğun talep artışı devam ediyor. 2020 yılının aynı dönemine göre ihracatta yüzde 44 oranında yükselişin yaşandığı sektörde, Türkiye’nin globaldeki pazar payı da her geçen büyüyor.