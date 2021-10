Dinçer KARACALAR

HAFTANIN MEKANI

Köşkeroğlu Kalitesiyle

MÖNÜNÜN EN YENİSİ: HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE

75 yıllık lezzet ustası Köşkeroğlu, ayrıcalıklı mönüsüne yeni eklediği Gaziantep’in yöresel lezzetlerinden biri olan ve ‘Haşlama İçli Köfte’ ile keyifli anlarınıza tat katmaya devam ediyor.





Levan kültürüne sahip Ortadoğu’dan farklı yorumlarla günümüze kadar ulaşan içli köftenin tarihi 1700’lü yıllara kadar uzanıyor. Arabistan topraklarında doğan ve Osmanlı mutfağında da önemli bir yer edinen içli köftenin damak lezzetimiz üzerindeki etkisi yadsınamaz. Geçmişten günümüze pek çok aroma, pişirme tekniği ve tarifle farklı tatlara bürünen içli köfte, Köşkeroğlu’nun kısa bir süre önce yenilenen ayrıcalıklı mönüsünde yoğurt yatağında şefin özel sosuyla tatlandırılmış olarak sunuluyor.

17. yüzyıldan itibaren Levantenler aracılığıyla Güney Amerika ve hatta Latin Amerika mutfağına kadar giren, Osmanlı Saray mutfağının baştacı, geleneksel Türk mutfağının değişmez tadı içli köfte, Eyüp Köşkeroğlu’nun yönetiminde yenilediği mönüsünde farklı bir yorumla yer alıyor. Kereviz tozu ve zerdeçal gibi farklı baharatların yer aldığı özel bir karışımla lezzetlendirilen ve buharda pişirilerek hazırlanan ‘Haşlama İçli Köfte’, hafif oluşuyla aynı zamanda midenizle de dost…

ÇAĞLAR TAĞCI’NIN ESERLERİ İSTANBUL SANAT VE ANTİKA FUARI’NDA!

Çağdaş sanatın genç ve yetenekli ressamı Çağlar Tağcı’nın ‘’Evren ve Yaratılışı’’ konu alan eserleri, 4-7 Kasım tarihleri arasında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverler ile buluşuyor.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları Tepe Nautilus’ta

16-17 Ekim tarihlerinde TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi filmi Kaptan Pengu ve Arkadaşları Tepe Nautilus’ta minik hayranlarıyla buluşacak. Doğanın bozulmasına dur demek için görevlendirilen Kaptan Pengu ve Arkadaşları Mandalina, Misket ve Pelik’in başından geçen macera dolu anların anlatıldığı etkinlikte müzikal sahne şovları ziyaretçileri kendisine hayran bırakacak.

Ninewest’te Nude Rüzgarlar Esiyor!

Nine West kadını bu sonbaharda yıldız gibi parlayacak! Nude tonlardaki yepyeni koleksiyonu ile trend takipçilerinin radarına giren Nine West, çanta ve ayakkabı modelleriyle Her tarza uygun seçenekler Nine West ile kadınlara eforsuz bir şıklık sunuyor.

2,5 yıl çalışıldı, 5 saniyede temizledi

Kimyasaldan uzak özel formülü ve saniyeler içinde gösterdiği etkisiyle Sarı Güç adıyla gönüllere taht kuran Asperox, ev temizlik ürünleri kategorisinde en çok tercih edilen marka olmaya devam ediyor. Tüm yüzeylerdeki yağı kiri sadece 5 saniyede temizlemesi için 2,5 yıllık uzun bir Ar-Ge çalışması yapılan Asperox için kullanıcıların yüzde 95’i memnuniyetini dile getiriyor.

Basketbolseverlere Özel Shaquille O'Neal Lisanslı Ürünler

DeFacto, ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal isminin baskısını taşıyan ürünleri, basketseverlerinin kombinlerinde vazgeçilmez olacak.

Hazır giyimin öncü global markası DeFacto, basketseverlere özel lisanslı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü basketbol oyuncusu Shaquille O'Neal isminin baskısını taşıyan tişört, spor atlet ve şort gibi birçok ürünüyle günlük giyimde sportif şıklık sağlıyor.

"YILLARDIR BANA OLAN SEVGİNİZ İÇİMİ ISITIYOR"



Nişantaşı Maçka'da yer alan Müdana Restaurant kış sezonunu ünlü sanatçı Metin Arolat ile açtı.



Programına sevilen şarkılarından "Karavan" ile başlayan Arolat, repertuarında yer verdiği kendi parçalarının yanı sıra birçok usta sanatçının da şarkılarını okudu. Sık sık sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin masalarının gezerek şarkılar söyleyen başarılı sanatçı, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

NURİ HARUN ATEŞ’İN TANIDIK TINILARA SAHİP YENİ ŞARKISI

Bartu Küçükçağlayan’ın 17 yaşında yazdığı şarkısı “Hayatım Yıkılmış Sarayım” Nuri Harun Ateş yorumuyla 15 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda Garaj Müzik etiketiyle dinlenmeye açılıyor. Sevdiği şarkıları yorumlamayı seven Nuri Harun Ateş, kısa aralıklarla yayınlar yapmaya devam ediyor.

İzel'den Alkışlanacak Dostluk Hareketi



Yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvayan İzel, ilk fotoğraf serisinde projede sanat yönetmenliği, styling ve makyajı da yaparken, aynı zamanda objektifi de eline almıştı. İzel şimdi ise A dan Z'ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu’na teslim etti.

Şiddet gören kadınlar için özel defile

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, “güçlü kadın” düşüncesiyle yola çıkarak “Kadın ve Kadın” adlı haute couture defilesini beğeniye sunmaya hazırlanıyor. 19 Ekim’de İstanbul Sheraton Otel’de gerçekleşecek olan defilede Tuğba Altıntop baş manken olarak podyuma çıkacak.

Ariş Zodyak Koleksiyonu ile pozitif enerjilerin gücünü hissedin

Ariş Zodyak Koleksiyonu ile 12 burcun sembolleri yeniden hayat buldu. Ekim ayının burçları olan Terazi ve Akrep’in uğurlu taşlarıyla bezeli özel tasarımlı takılar, yıldızların mistik güçlerini de hayatınıza taşıyor.

HAYALİNİZDEKİ SEYAHAT SHALLWEGO

Pandemi sonrası sektöre yeni bir soluk getiren ShallWeGo markası tamamı turizm profesyonellerinden oluşan deneyimli ekibi ile hizmet vermeye başladı.

360 derece seyahat çözümleri ile deneyim odaklı hizmet anlayışını benimseyen ShallWeGo,

7 ‘den 70’ e herkese uçak bileti, otel, tur ve havalimanı transfer hizmeti veren bir B2C online seyahat sitesi ShallWego.com’u ,

Alt Acentelerine uçak bileti , otel , tur ve havalimanı transfer hizmeti sağlayan B2B Shallwego Acente Portalı’nı,

Kurumsal işbirliği yaptığı şirketlerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veren ShallWeGo Kurumsal Platrformu’nu faaliyete geçirdi.

ShallWeGo, online seyahat acenteliğindeki markaları ile çağrı merkezi destekli seyahat hizmetleri sunan ve bünyesindeki tüm bu hizmetleri teknolojik alt yapılarla destekleyen dünyanın önde gelen turizm şirketlerinden biri olma yolunda.