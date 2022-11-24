Dinçer KARACALAR

MASTERCHEF BİRİNCİSİ EREN KAŞIKÇI’NIN

KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 “LEZZET LEZZET LEZZET” MOTTOSUYLA AÇILDI

Masterchef 2021 birincisi Kızılsakal lakaplı Eren Kaşıkçı’nın ilk restoranı KIZIL SAKAL’IN MUTFAĞI NO1 Zekeriyaköy’de hizmete açıldı. Ünlü şefin yarışma süresince kullandığı “LEZZET LEZZET LEZZET” mottosuyla açılan restoran şefin; mevsiminde masada bulacağınız taze, doğal ve leziz ürünlerle oluşturduğu menü ile misafirlerle buluşuyor.





Oyuncu Burak Çelebi yapımcı oldu



Yapımcılığa adım atan Çelebi, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerin televizyonları için dizi projeleri hazırladı. Avrupa televizyonlarına damga vurmaya hazırlanan Burak Çelebi, bir yandan da yeni yetenekleri keşfettiği bir müzik şirketi kurdu. Çelebi, "Avrupa'nın birçok ünlü isimlerini Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadım" dedi.





Arko Nem Değerli Yağlar serisinin yeni varyantı: Shea Yağı

Türkiye’de tüketiciler tarafından en sevilen, en güvenilen ve en yenilikçi krem markası seçilen Arko Nem’in, çok beğenilen ürünlerinden Değerli Yağlar serisine, Shea Yağı eklendi

Türkiye’nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi Evyap’ın el ve vücut bakım kategorisindeki lider markası Arko Nem, ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. 2018 yılında tüketiciler tarafından kişisel bakım kategorisinde “Türkiye’nin en yenilikçi ürünü” seçilen Arko Nem Değerli Yağlar Serisi’ne son olarak shea yağı varyantı eklendi.



Ariş’in “Mucizevi İndirimleri” ile hayalinizdeki

Pırlantaya kavuşun

Pırlanta tutkunu kadınlar, Ariş’in zarif olduğu kadar şık tasarımlardan oluşan miracle pırlanta koleksiyonuna “Mucizevi İndirimleri” ile kavuşacak.

Mücevherde trendleri belirleyen Ariş Pırlanta’nın 15-30 Kasım tarihleri arasında devam edecek pırlantalı fırsat günleri ile istediğiniz pırlantaya kavuşacaksınız. Kasım sonuna kadar sürecek olan fırsat günleri kapsamında mucizevi ışıltılar taşıyan Miracle Koleksiyonuna %25 indirim avantajı ile sahip olabilirsiniz.



Influencerlar akin etti

Patili dostlarımızın “Pawder” uygulaması dikkat çekti

Geçtiğimiz gün İstanbul Arnavutköy'de; evcil dostlarımızın yeni arkadaşlar edinmesini kolaylaştırarak, sosyalleşmesini sağlayan yeni uygulama "Pawder", cemiyet ve sosyete dünyasının değerli isimlerinin yanı sıra tanınmış birçok influencer katılımıyla kullanıcılarına tanıtıldı.

Köpeklerin sosyalleşme platformu olarak kurulan ''Pawder'' uygulaması; evcil dostlarınızın kendi çevresinde hızlıca arkadaş bulup sahipleri ile iletişime geçebilmesinin yanı sıra 7/24 veteriner hizmeti de sunuyor.



E2 YATIRIMCI VİZESİYLE ABD’DE AYDA 10 BİN DOLAR KAZANILABİLİR”

Yes Business Services ve yatırım yolu ile E2 vizesi almanızı sağlayan kolay, hazır ve karlı iş modeli Alice’s Candy’nin kurucusu iş insanı Yunus Şekeröz, Amerika’ya yatırım yolu ile yerleşmenin tüm inceliklerini, iş modelini ve sektördeki 15 yıllık geçmişini Amerika’da yatırım yapmak isteyen Türk vatandaşları için anlattı. Yüksek karlılık oranı ve profesyonel ekibiyle verdiği hizmetlerden bahseden Şekeröz; “Alice’s Candy iş modeli ortalama bir buçuk yılda yapılan yatırımın geri kazanılmasına imkan veriyor. Hatta bazen bu süre daha da kısalabiliyor. Yatırımcılarımıza bunun bir bir ticaret olduğunu mutlaka belirtiyor ve her türlü ticari riski göze almaları gerektiğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Biz Alice’s Candy ile Amerika’ya yerleşen herkesin mutlu ve iyi olmasını istiyoruz.” diyerek sözlerine son veriyor.



GÖZDE SUCU ÜÇÜNCÜ ŞARKISI ‘‘AMİN’’E KLİP ÇEKTİ!

Bugün yine erkenden kalkıp seni çok sevdim,

Sezen Aksu’dan aldığı iki şarkı ile müzik sektörüne giriş yapan Gözde Sucu üçüncü şarkısı söz, müzik ve aranjesi Ozan Gülek’e ait ‘’ AMİN’’in klip çekimlerini tamamladı.

İki ay aralıklarla yeni şarkılarını müzikseverler ile buluşturmayı planlayan sanatçının, dinleyen herkesin içinden ‘Amin’ diyeceği şarkısı, Kasım ayının son haftasında dijital platformlarda yayında olacak.



Felis Box ile kedini mutlu et!

Felis Box, kedinizin sağlığına ve mutluluğuna önem veren, abonelik ile her ay düzenli olarak kedinizi mutlu etmek için kapının zilini çalan, kutunun içeriğinde onlarca sürpriz barındıran bir kedi kutusu olarak hizmet veriyor. Felis Box aynı zamanda size gönderilen her kutuda barınak dostlarına yardım ediyor.



Comeup’ın yeni koleksiyonuyla rengarenk sonbahar kış dönemi

Tasarımlar farklı kombinlenebilen eşsiz renk paletiyle geliyor

Aktif spor yapanların gereksinimleri düşünülerek ekstra bir stille hazırlanan, Comeup Sonbahar Kış Koleksiyonu; kahve, bej, kırmızı, pembe, yeşil ve mavi, mor, gri, sarı renk paletiyle farklı kombinler yapmaya olanak sağlıyor. Trendlerle uyumlu çarpıcı renkler her zevke hitap ediyor.



Art & More Sanat Galerisi Akaretler'de Açıldı

Çağdaş sanat eserleri ile adını duyuran Mimar Zeynep Didem Bardakçı, sanatsal alanlardaki yeni ve son derece çarpıcı özgün eserlerini Akaretler'de bu gün açılan Art&More Gallery'de sanatseverlerle buluşturuyor. Heykel ve tablo alanlarında birbirinden çarpıcı çağdaş eserlerin sergilenmeye başlandığı Art&More Sanat Galerisi 23 Kasım Çarşamba günü de Zeyn's Cell daveti ile iş, sanat ve cemiyet hayatının sanatseverlerini ağırlayacak.



Hopi ‘7-Bites’ NFT koleksiyonunun gelirini

Teknolojide Kadın Derneği’ne bağışladı

Pazarlama teknolojileri şirketi Hopi, ünlü rap sanatçısı Tepki ve Grafiti sanatçısı Highero imzası taşıyan “7-Bites” NFT isimli koleksiyonunun satışından elde ettiği geliri, teknoloji alanında kadın varlığını artırmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek amacıyla hareket eden Teknolojide Kadın Derneği’ne bağışladı. Dernek bu bağış ile Türkiye’nin her bölgesinden lise öğrencisi 100 kız çocuğuna 8 farklı branşta eğitim verecek ve kız çocuklarının teknoloji sektörüne ilgisinin, uzun vade de sektördeki kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak.

Watsons’tan Yeni Yıl Hediye Önerileri!

Naturals by Watsons, L.A. Colors ve Deborah Milano ürünleri sadece Watsons Mağazalarında , Watsons.com.tr’de ve Watsons Mobil Ugulaması’nda!

Naturals by Watsons’ın sürdürülebilir cilt bakım ürünleri, L.A. Colors ve Deborah Milano’nun mükemmel makyaj ürünleri ile sevdiklerinizi yeni yıla hazırlayın! Sadece Watsons’ta bulabileceğiniz Naturals by Watons, L.A. Colors ve Deborah Milano ürünleriyle en sevdiklerinize mutlu edin!





Black Friday’e Heyecan Katan Süper İndirimler Sephora’da!

Sezonun trendi ürünlerini geniş yelpazesinde sunan Sephora, sadece 23 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak Black Friday indirimleriyle sevenlerini gülümsetecek.

Özgün kampanya konseptleriyle dikkat çeken marka, bu sefer de tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya hazır. Sephora’nın vazgeçilmezi Sephora Collection’ın yanı sıra binlerce ünlü markanın ürünlerininde inanılmaz tekliflerle buluştuğu Black Friday indirimi Sephora’da yine bambaşka



