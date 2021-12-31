Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Ustanın Tahinlisi Azmi Zengin

Niğde’de 100 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen "tahinli pide", kent sakinleri ve turistlerin özellikle kahvaltılarda vazgeçemediği damak tatlarının başında geliyor.

Tandırlık undan hamuru yapılan Yerli Susamdan çekilmiş tahin ile hamurun birleşmesinden meydana gelen isteğe şekerli şekersiz susamlı susamsız olarak isteğe göre üretilen coğrafi işareti Niğde’de olan yöresel bir lezzet.

ANKARALILAR CHRISTMAS BAZAAR’DA ALIŞVERİŞİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Ankaralı girişimcileri bir araya getiren yılın en renkli ve özel yılbaşı alışveriş festivali ‘Christmas Bazaar’ dolu dizgin gerçekleşti. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın ev sahipliğindeki Ankara’nın en prestijli avm’lerinden Kuzu Effect AVM’deki etkinlik, çok sayıda markayla ziyaretçileri buluşturdu.

BURSA 2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ SEÇİLDİ

Türk dünyasının UNESCO’su olarak da tanımlanan ‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı- TÜRKSOY’un ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçtiği Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ile dünya çapında markalaşma yolunda ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Şehrimizin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığımız çalışmaların meyvesini toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Şehrimizi başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyaya tanıtırken, TÜRKSOY çatısı altındaki faaliyetlerimizle de Türk dünyası gelenek ve göreneklerini tüm dünyaya anlatacağız’ dedi.

VÜZERA'DAN YENİ TEKLİ "Gecelere Dal"

‘Mustafa Ceceli ve Ziynet Sali’nin seslendirdiği ‘İçime Atıyorum ‘ şarkısının bestecisi olan Vüzera b "Gecelere Dal" isimli yeni projesini dinleyici ile buluşturdu.

Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan Gecelere Dal'ın düzenlemesi ise Ufuk Palalı imzası taşıyor. Projenin klibi ise Afyon'da Egemen Toprak Çiçek yönetmenliğinde çekildi. Geçtiğimiz Eylül ayında ‘Son Kez' isimli çalışmasını yayınlayan

Vüzera'nın yeni çalışması "Gecelere Dal", Özdemir Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kinetix Tekstil Koleksiyonu ile Soğuk Kış Günlerine Hazırlanın!

Her güne ve her stile uyumlu Kinetix Tekstil Koleksiyonu, tarzına özen gösteren kadınların ve erkeklerin radarına takılıyor. Soğuk kış günlerinde maksimum rahatlık sunan tayt ve sweat modelleri siyah, pudra ve gri renkleriyle dikkat çekiyor.

Voonka Kids ve Tohum Otizm Vakfı İş birliği

Voonka Kids, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’na destek vererek otizmli çocukların eğitim aldığı sınıflarının ideal hale gelmesi için özel eğitim sınıfları oluşturmaya devam ediyor. Otizmli çocuklar için özel eğitim materyalleri ile donatılan sınıfları önce Mardin Artuklu’da ardından Konya’da açan Voonka Kids; Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile bu kez 28 Aralık 2021 tarihinde Şanlıurfa Suruç Ali Eroğlu İlkokulu’nda özel eğitim sınıfı açtı.

İNNA Pandeminin acısını Türkiye’de Çıkaracak!

Türkiye’ye ve Türk insanına hayranlığını her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü pop yıldızı İNNA, 2 Ocak Pazar günüErciyesFest kapsamında Kayseri’de sahnede olacak!

Romanya asıllı dünya starı İNNA, yaptığı her çalışmayla Türkiye’de de ilgi odağı olmayı başardı. Zaman zaman Türkiye’de sahne alan ve büyük konserler veren ünlü pop yıldızı ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İNNA yoğun talep üzerine yine Türkiye konserlerine start verdi ve yoğun konser maratonunun ilk ayağı 2 Ocak Pazar günü Kayseri’de gerçekleşecek olan ErciyesFest’te gerçekleşecek.

Yeni yıla en görkemli merhaba

Kapılarını açtığı günden beri Etiler’in en iddialı ve en gözde mekânı olan Hill & Chill, muhteşem bir yılbaşı partisi ile 2021’e damgasını vurdu.

İçinde bulunduğumuz bir yılın tüm stresini attıran ve eğlencenin dozunu yükselten gecede, misafirlere sürprizlerle dolu hediyeler ve eşsiz lezzetler sunulurken, partide çalan müziklerle eğlence doruk noktasına ulaştı.

Sartorial Management organizasyonluğunda düzenlenen; çok sayıda ünlü isim ile birlikte, cemiyet, iş dünyası ve basından önemli simaların da katıldığı eğlence dolu yılbaşı partisi, yüzlerce misafire unutulmaz bir gece yaşattı.

Fashion Eskişehir Tanıtıldı

Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması’nın jüriliğini üstlenen moda sektörü ve iş dünyasının saygın isimleri, geçtiğimiz günler de İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşen basın ve tanıtım etkinliğinde buluştu.

Eskişehir Ticaret Odası tarafından Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve ile TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun işbirliğiyle düzenlenen Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması’nın defile ve ödül töreni için İstanbul’da basın ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım ve basın toplantısı geçtiğimiz günler de , Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşti. Toplantıda Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması’nda Emel Yıldırım, Nefise Karatay, Didem Taslan, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Arzu Kaprol, Uğurkan Erez, Büşra Orakçıoğlu, Sema Güral Sürmeli, İdil Demirel, Muammer Kapucuoğlu, Elif Gürkaynak, Gürdal Abacı, Kerem Can Apaydın, Cihan Nacar, Emre Erdemoğlu gibi moda ve iş dünyasının saygın isimlerinin jüri üyeliği yapacağı açıklandı.

Ödüllü Kuaförden “Öğretmenlik”

Mesleki Gelişim ve Erkek Saç Kesim Eğitimleri veren Mehmet Kurtdağı, bu kez Tekirdağ/Çerkezköy’deydi.. Asrın Kuaför işletme sahibi Ahmet Kobak; Almış oldukları eğitim sayesinde ekip olarak Çerkezköy ve Trakya Bölgesi halkına artık Kişiye Özel Saç Kesim Hizmetleri sunacaklarını söyleyerek Mehmet Kurtdağı’na teşekkür etti..

Simge Fıstıkoğlu’ndan çifte kutlama

Ekranların başarılı haber spikeri ve sunucu Simge Fıstıkoğlu, yılbaşı gecesini bir gün önce kutladı. Eşi Emir Tavukçuoğlu ile yılbaşından bir gün önce Four Seasons Hotel’de bir davete katılan ve yeni yıl ile doğum gününü sürpriz bir pastayla kutlayan Simge Fıstıkoğlu “2021, sayılardan bir şey beklememeyi öğretti bize. Yeni yıl için dileğim önce sağlık ve ülkemizde huzur... Bereket, neşe, başarı, mutluluk hep yanınızda olsun. Herkese güzel bir yıl diliyorum” diyerek yeni yıl mesajı verdi.

Seren Serengil’in 2022 dileği sağlık

Estesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir yeni açtığı şubesinde Yeni Yıl Partisi düzenledi. Partiye Dilek Birgen, Arzu Kunt, Elif Akyazıcı Girgin ve Zeynep Toker’in yanı sıra yakın zamanda ameliyat olan Seren Serengil de katıldı.

Davette katılımcılara Şebnem Demir tarafından güzellik tüyoları ve en popüler estetik uygulamaları hakkında bilgi de verildi.