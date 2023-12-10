KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ İÇİN ANLAMLI DAVET

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), kız çocuklarının eğitimi yararına Mariott Pendik Otel'de davet gerçekleştirdi.

Fatmanur Kama sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş’ın açılış konuşması ile başladı. Dernek olarak eğitime verdikleri önemi ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmayı görev bildiklerini belirten Nilgün Diptaş’ın ardından derneğin eski öğrencilerinden Diyetisyen Ersin Özdemir NEYAD gibi derneklerin öğrencilerin eğitimine yaptığı katkının onların hayatına nasıl olumlu etkileri olduğunu anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak konuşmasında NEYAD gibi eğitime destek veren derneklerin önemine değindi.

HAYATININ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VE HANGİ DUYGULAR VAR?

Yazar Zuhal Gürçimen’in tanıklık ettiği vakalar üzerinden kurgulanan ‘Hayalini Hayata Katma Okulu’nda yaşanan duygular, kimi zaman bir olayda kimi zaman bir konuşmada; farklı karakterlerde iş, arkadaş, dost olarak karşınıza çıkacak. Kişilerin değil, fikirlerin liderlik ettiği bir dünyada tüm gücüyle mücadele eden okura yol gösterecek deneyim, uygulama ve eğitim metodunu paylaşan Gürçimen, bunu akıldan çıkmayacak metaforlarla ustalıkla yapıyor. ‘Hayalini Hayata Katma Okulu’ Zuhal Gürçimen imzası ve Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kadın ve Doğa’ sergisi 1 Şubat’a kadar Piu Art Cafe’de sanatseverlerle buluşuyor

Sanatın, yeşilin ve lezzetin buluşma noktası Piu Art Cafe, Kadın ve Doğa sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 1 Şubat 2024’e kadar devam edecek sergide Emine Madenci Dülek yağlı boya tablolarıyla, Derya Okçu heykelleriyle ve Candan Kadakal da alkollü mürekkep bazlı çalışmalarıyla sanatseverle buluşuyor.

Deniz manzarası, yeşillikleri, birbirinden lezzetli kahveleri ve zengin menüsüyle misafirlerine huzur dolu bir konsept sunan Piu Art Cafe, sanatseverlerin ilgisini çekecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bir kafe olmasının ötesinde sanatı ve sanatçıyı destekleyen Piu Art Cafe, sanatın farklı alanlarını da bünyesinde sergiliyor.

Gazetecilerden Kaymakam Tiryakiye ziyaret

İstanbul Anadolu yakasında görev yapan gazetecileri tek çatı altında toplayan Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği’nin (YGD) yöneticileri Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki’yi makamında ziyaret etti.

İstanbul Anadolu yakasında görev yapan gazetecileri tek çatı altında toplayan Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği’nin yöneticileri Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki’yi makamında ziyaret etti.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği (YGD) yönetim ve üyeleri, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki kamu kurum ve kuruluş yöneticilerini ziyaretlerine devam ediyor.

Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği (YGD) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yılmaz ve başkan yardımcıları Özner Berber, Süleyman Aydınalp ile başkan yardımcısı ve Yükselen Türkiye Enstitüsü Başkanı Durmuş Çelen’i makamında kabul eden Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, derneğin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yazar Aylin Sökmen’den yeni çağa eleştiri: “Evdeki Algoritma”

Edebiyat severlerin “Salt Okunur” adlı öykü kitabı ve “Kendinde Değil Gibisin” romanıyla tanıdığı yazar Aylin Sökmen, yeni kitabı “Evdeki Algoritma”yı okurla buluşturdu. Edisyon Yayınları’ndan çıkan 112 sayfalık roman, evliliğinin sonuna gelmiş kentli bir kadının yas sürecinde yaşadıklarına odaklanırken, kadınlar üzerindeki çocuk baskısı, ‘aile’ tabusu ve dijital dünyanın gerçek hayatlardaki etkisini de irdeliyor.

BABA - OĞUL GÜNÜ

Burak Özçivit, geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da bulunan Hupalupa Eğlence Merkezi'nde oğlu Karan ile birlikte görüntülendi. Baba-oğul ikili, birbirinden eğlenceli oyunları deneyimleyerek birlikte oynadı. Her şeyin yolunda gittiğini belirten Özçivit, bu günü özel bir baba-oğul günü ilan ettiğini dile getirdi.

Gezegenin ve insan sağlığı için dönüşüm zamanı

Dünya genelinde otoriteler; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmanın anahtarının tarım ve gıda sisteminde acil bir dönüşümün gerektiğini işaret ediyor. Bitki bazlı gıdalara ilginin arttığı bu süreçte tüketicilerin %58’inin haftada en az iki kez bitki bazlı gıdaları tükettiğini söyleyen BİTKİDEN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, “Bugün, büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz ve bu dönüşümün merkezinde gıda var. Çünkü tükettiğimiz gıdalar, bunları nasıl ürettiğimiz ve ne kadarını israf ettiğimiz, insan sağlığı ve çevremizin geleceği üzerinde hayati etkilere sahip” diyor. EAPF(Avrupa Bitki Bazlı Gıda Birliği) Genel Sekreteri SiskaPottie ise “EAPF olarak sektör için eşit rekabet koşulları,teşvik edici politikalar ve destek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

‘ÜSTADIM’I MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTURDU

Sahnelerin güzel ismi Didem Kınalı, yeni şarkısı ‘Üstadım’ı müzikseverlerle buluşturdu. Müzik sektörüne girmesinin ardından peş peşe adından söz ettiren başarılı eserlere imza atan Kınalı, yeni şarkısını çektiği klip ile de taçlandırdı. Güzel şarkıcı, “Sanat camiasında bir açık vardı o açığı doldurduğuma inanıyorum. Şarkı seçimlerimde muhakkak Yıldız Tilbe gibi değerli isimlere danışarak ilerliyorum. Güzel şarkılar çıkarmak beraberinde konserleri de getiriyor.